WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolska"Bratu nie wybaczam". Monika Braun nadaje w TVN24. Opowiedziała o relacjach rodzinnych...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

„Bratu nie wybaczam”. Monika Braun nadaje w TVN24. Opowiedziała o relacjach rodzinnych [VIDEO]

-

Autor: MMP
Monika Braun
Monika Braun. / foto: screen TVN24
- Reklama -

– Bratu nie wybaczam – mówi w programie „Czarno na Białym”, którego fragmenty opublikowano na YouTube siostra Grzegorza Brauna, Monika. Na antenie TVN24 kobieta opowiedziała także o relacjach rodzinnych, zarówno z bratem, jak i rodzicami.

Na początku programu „Czarno na Białym” przypomniano list otwarty Moniki Braun, który został opublikowany na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

„Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz. Ranią mnie osobiście bezlitosne gesty i słowa, które kieruje do tak wielu osób” – pisała Braun.

„Przez lata sądziłam, że 'nie kala się własnego gniazda’, i milczałam, zastanawiając się, gdzie jest granica. Właśnie została przekroczona” – dodawała.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

„Trzeba nazwać zło, które dzieje się na moich – na naszych oczach. I trzeba chronić tych, którzy są jego ofiarami” – podkreśliła siostra Brauna.

Czytaj więcej: Monika Braun wyrzeka się brata i publikuje ckliwy list otwarty. Jest reakcja Grzegorza Brauna

– Bratu nie wybaczam, dlatego, że brat jest inteligentnym mężczyzną w sile wieku, który widział też wiele różnych rzeczy, dobrze wykształconym, świetnie oczytanym i on ma obowiązek wiedzieć – powiedziała Braun. Jak zaznaczyła, kontaktu z Grzegorzem Braunem nie ma od lat.

– Moi rodzice nigdy swojego światopoglądu nie wykorzystywali, nigdy, aby tłuc kogoś po głowie albo chwytać za gaśnicę i gasić mu jego świeczki. Nigdy u moich rodziców to się nie przekształciło w agresję – dodała siostra polskiego posła do Parlamentu Europejskiego.

Braun przyznała, że wielokrotnie wcześniej hamowała się przed opublikowaniem takiego listu, ze względu na rodziców. – Ja zdecydowanie mogę powiedzieć: kocham moich rodziców i dostałam od nich najlepszą miłość, jaką mi mogli ofiarować – powiedziała.

– Jest mi przykro, wolałabym móc rozmawiać z moimi rodzicami o tych moich przyjaciołach, którzy myślą inaczej niż np. mój brat, ale nie mogę, o sobie samej, o moich fascynacjach różnych – podkreśliła Braun.

Seans nienawiści w TVP Info. Siostra Brauna u Wysockiej-Schnepf. „Ja tego nie mogę pojąć”

Poprzedni artykuł
Sędzia wydał wyrok na podstawie sztucznej inteligencji. Teraz usłyszał zarzuty
Następny artykuł
Magicznie zakurzone Mandalaj. „W oczach Wenezuelczyka wyszedłem na idiotę”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU