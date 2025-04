Monika Braun wyrzeka się brata i publikuje ckliwy list otwarty. Jest reakcja Grzegorza Brauna

- Reklama -

Monika Braun, siostra kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna, opublikowała w „Tygodniku Powszechnym” ckliwy list otwarty, w którym jednoznacznie odcina się od działań i poglądów swojego brata. Kreuje narrację, jakoby jej brat z „łagodnego, miłego blondynka” przemienił się w „brutala o zaciętej twarzy, łatwo sięgającego po przemoc, okazującego pogardę wszystkim i wszystkiemu, co nie zgada się z jego wizją świata”.

Monika Braun twierdzi, że zdanie na temat Grzegorza ma wyrobione od lat, ale dotychczas milczała, bo kierowała się, że „nie kala się własnego gniazda”.

„Wolałabym nie śledzić publicznej aktywności Grzegorza Brauna, bo zbyt boli mnie jego arogancja, pycha i zarozumialstwo przy kompletnym ignorowaniu opinii odmiennych od jego własnych. A jednak pojawia się w mediach i nie mogę uniknąć konfrontacji z jego zachowaniami. Opowiadają mi o tym nagłówki i zdjęcia. Dopadają mnie, nawet wbrew woli, teatralizowane 'występy’ mego brata. Przez lata sądziłam, że 'nie kala się własnego gniazda’, i milczałam, zastanawiając się, gdzie jest granica. Właśnie została przekroczona” – pisze.

Twierdzi, że punktem zwrotnym była interwencja Brauna w szpitalu w Oleśnicy. Przypomnijmy, że Braun próbował obywatelsko zatrzymać dr Gizelę Jagielską. To właśnie ta ginekolog-aborterka zabiła nienarodzone dziecko (w dziewiątym miesiącu ciąży), które mogło już samodzielnie żyć poza łonem matki, poprzez zastrzyk z chlorku potasu prosto w serce chłopczyka. Monika Braun określa działanie Brauna wobec Jagielskiej mianem „napaści”.

„Jestem jego siostrą i wstydzę się tego, co robi Grzegorz. Ranią mnie osobiście bezlitosne gesty i słowa, które kieruje do tak wielu osób. Nie godzę się też na to, by wciąż odbywało się to przy powszechnym przyzwoleniu (bo okazywane przez wielu oburzenie nie ogranicza dalszych jego aktów przemocy). Nie potrafię przejść do porządku dziennego nad stosowanymi latami poniżaniem i wyśmiewaniem ludzi oraz ich poglądów, pomiataniem tymi, których uznał za wrogów i adwersarzy. Nie mogę milczeć, gdy obiektem jego ataków są ci, których szanuję, z którymi się przyjaźnię, których podziwiam, a których on uznał za szkodliwie 'innych’ – kobiety, imigranci, Żydzi, ludzie o poglądach lewicowych i liberalnych, feministki, przedstawiciele społeczności LGBTQ, ateiści” – czytamy w liście otwartym.

Monika wspomina Grzegorza jako „delikatnego i uważnego chłopca”, którego nie rozpoznaje w dzisiejszym polityku.

„Nie wiem, skąd w Grzegorzu taki bezmiar złości i wzgardy wobec innych. Nie pamiętam ich z domu ani też nie było ich kiedyś w nim samym. Co się stało? Wiem jednak, że przyzwolenie na ich okazywanie jest przyczynianiem się do dalszego ich przekształcania w zjadliwe wirusy infekujące innych ludzi. Pogarda, pycha i przemoc – wszystkie na 'p’ jak kraj, którym tak chciałby rządzić – nie ulegają atrofii, ale się namnażają” – twierdzi.

Zdaniem kobiety działania Brauna wpisują się w określenie „polityki pogardy”, którą to ona z kolei gardzi.

„Nie zgłaszam akcesu do walki 'ząb za ząb’, nie chcę używać tego samego, bezdusznego języka ani sięgać po brutalne działania, sprzeciwiam się gwałtowi w każdej postaci, a taki propaguje i praktykuje Grzegorz Braun. Jak pisze Arendt, gdy 'wolność i władza biorą rozbrat, rozpoczyna się fatalne utożsamianie władzy z przemocą, polityki z rządem, rządu ze złem koniecznym’. Ja nie chcę być tak rządzona” – twierdzi.

Krótka odpowiedź Brauna

Braun krótko odniósł się do listu otwartego swojej siostry tuż przed debatą prezydencką „Super Expressu”.

– Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich – zwłaszcza – bliskich i najbliższych. Wszystkiego dobrego – powiedział przed wejściem do studia.

