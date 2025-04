Trzaskowski przyszedł na debatę z flagą. Dziennikarz publikuje zdjęcie. Nawrocki odpowiada [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pojawił się w studio „Super Expressu” z biało-czerwoną flagą. Happening kandydata Koalicji Obywatelskiej wywołał poruszenie i odpowiedź ze strony wywołanego do tablicy Karola Nawrockiego.

Trzaskowski wywołany do odpowiedzi przez Adriana Zandberga pojawił się w studio „Super Expressu” z polską flagą. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że „to jest polska flaga, z którą p. Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a później jak zgasły światła, porzucił ją na sali”.

– Wszyscy wiemy, co to znaczy porzucić flagę na placu boju, każdy to wie z historii Polski i każdy, kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. Flagi się po prostu nie porzuca i dlatego ją dzisiaj tutaj mam – powiedział Trzaskowski.

Przypomnijmy, że podczas debaty w Końskich bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki pojawił się z dwiema flagami. Jedną – flagę Polski – postawił na swoim pulpicie, zaś drugą – flagę LGBT – wręczył Trzaskowskiemu. Prezydent Warszawy jednak szybko ją schował, a niedługo potem przejęła ją kandydatka Lewicy Magdalena Biejat.

Odnosząc się do sytuacji na debacie „Super Expressu” zdjęcie z debaty w Końskich opublikował Piotr Witwicki, redaktor Polsat News. „Trochę nie uwierzyłem, że ta flaga została, ale zacząłem przeglądać swoje archiwalne już zdjęcia po debacie i rzeczywiście jest w tle” – napisał na portalu X.

Trochę nie uwierzyłem, że ta flaga została, ale zacząłem przeglądać swoje archiwalne już zdjęcia po debacie i rzeczywiście jest w tle. Przy okazji poznajcie całą ekipę Polsatu z końskich pic.twitter.com/tRnxpms70m — Piotr Witwicki (@PiotrWitwicki) April 28, 2025

Specjalny spot z tej okazji przygotował nawet sztab kandydata KO. „To kluczowa publikacja! Fakty są takie! Nawrocki porzucił flagę własnego kraju! Proszę o mocny rt!!!” – napisał Cezary Tomczyk.

To kluczowa publikacja! Fakty są takie! Nawrocki porzucił flagę własnego kraju! Proszę o mocny rt!!! #Trzaskowski2025 #PorzuconaFlaga pic.twitter.com/EqxMn6pSJP — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 28, 2025

Do sprawy w rozmowie z „Super Expressem” odniósł się sam Nawrocki. – Mnie to nie zaskoczyło w żaden sposób, że przyniósł Rafał Trzaskowski tę flagę, jeśli Rafał Trzaskowski czytałby książki historyczne, wiedziałby, to rzeczywiście flagę Polską zatyka się w miejscach, które się zdobyło, ja zdobyłem Końskie, zostawiłem biało-czerwoną flagę, więc nie wiem, czemu Rafał Trzaskowski ją przyniósł – próbował wybrnąć z sytuacji szef IPN.

Nawrocki wyjawił także, że flagę biało-czerwoną kocha i jest mu ona bliska. – Biało-czerwona flaga mam nadzieję, że skłoni Rafała Trzaskowskiego do refleksji o Polsce – dodał.

– Nie zaskoczyło mnie, że ona tam została, bo zostawiłem flagę w miejscu, które zdobyłem, najpiękniejszą flagę na świecie, a Rafał Trzaskowski ją przyniósł, niech mu dobrze służy – powiedział.