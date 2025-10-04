Cenzura się zaostrza. Międlar nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Kornaś wyrzucony z Targów Książki [VIDEO]

- Reklama -

Jacek Międlar nie został wpuszczony do Zjednoczonego Królestwa na premierowe pokazy nowych odcinków serialu o ludobójstwie Polaków na Wołyniu. Zarzucono mu popełnienie przestępstw, których popełnić nie mógł. Także Jarosław Kornaś został wyrzucony z targów w Krakowie, mimo opłacenia swojego udziału. Kontrą do szalejącej cenzury będą Targi Książki bez Cenzury w Krakowie już za trzy tygodnie.

W ten weekend w Anglii i Szkocji odbywają się premiery drugiego i trzeciego odcinka serialu dokumentalnego Jacka Międlara o ukraińskim ludobójstwie na Polakach. Jak się okazuje, sam reżyser nie został wpuszczony do kraju.

„Brytyjskie służby ponownie nie wpuściły mnie do UK. Tym razem na seanse 2. i 3. odcinka wielokrotnie nagradzanego na arenie międzynarodowej mojego serialu 'Sąsiedzi. Ostatni Świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach’. Stwierdzono, że w dzień lotu anulowano mi wizę i anulowano mi odprawę Ryanair” – poinformował na X Jacek Międlar.

„W związku z tym wręczyli mi papier i podano numer telefoniczny do Home Office. Zadzwoniłem. Co usłyszałem od funkcjonariusza z UK? Że mam bana na wjazd do UK za… przestępstwa w Wielkiej Brytanii, podczas gdy nie mogłem ich popełnić, bo mnie do UK dwukrotnie nie wpuszczono w 2017 pod idiotycznymi zarzutami 'złego charakteru’ i 'chrześcijańskiego ekstremizmu’ (cokolwiek to znaczy). A teraz jak zerkam na IVisa po zalogowaniu, wiza jest aktualna – zaakceptowana przez władze UK” – podkreślił.

W kolejnym wpisie ocenił, że brytyjskie służby „nie zachowały się jak trzeba”, co ozdobił swoim zdjęciem pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki”.

„Kilka dekad temu pod swoje skrzydła przyjęły ukraińskich zbrodniarzy z SS-Galizien i zwyrodnialca Stepana Banderę. Dziś nie wpuszczają mnie do kraju, próbując wstrzymać zagraniczną promocję (Edynburg i Londyn) mojego serialu dokumentalnego 'Sąsiedzi. Ostatni Świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach’. Tak, to m. in. oni nad aktywem OUN I UPA rozpoztarli parasol ochronny! Są współodpowiedzialni banderyzację” – podkreślił.

Brytyjskie służby, pocałujcie się… seanse w Szkocji i Anglii i tak się odbędą!

WIELKI SKANDAL! Nie wpuszczono mnie do Wielkiej Brytanii na seanse w Edynburgu i Londynie seansów 2. i 3. odcinka mojego serialu dokumentalnego SĄSIEDZI o ukraińskim ludobójstwie na Polakach!

Z informacji, które dotarły do redakcji wynika, że ofiarą cenzury w imię politycznej poprawności padło także wydawnictwo Capital Book. Jarosław Kornaś miał zostać wyrzucony z targów książki w Krakowie, choć wszystko zostało przez wydawnictwo załatwione i opłacone.

Cenzura jest coraz powszechniej stosowana, a wielu ludzi uważa ją za coś dobrego. Tym bardziej zapraszamy na nasze Targi Książki bez Cenzury, które odbędą się 25 października w Krakowie w sali Konferencyjnej Hotelu Tulip przy ul. Krakowskiej 28. Targi będą odbywały się w godz. 10-19.

Podczas wydarzenia odbędą się także spotkania autorskie. Udział zapowiedzieli m.in. Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, Jacek Międlar i Adam Wielomski.

Tylko u nas pełna wolność słowa i absolutny brak popularnego „cancelowania” za wyrażany pogląd!