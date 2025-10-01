WIDEO
Gigantyczny spadek zaufania do premiera Tuska. Większość Polaków rozczarowana [SONDAŻ]

Autor: KM
Donald Tusk / fot. PAP / Leszek Szymański
53,3 proc. badanych negatywnie oceniło dotychczasową działalność premiera Donalda Tuska – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Przeciwnego zdania jest 39,7 proc. ankietowanych, którzy pozytywnie ocenili działalność prezesa Rady Ministrów.

Respondentom zadano pytanie jak oceniają działalność premiera Donalda Tuska.

53,3 proc. badanych oceniło negatywnie dotychczasową działalność prezesa Rady Ministrów, z czego 41,7 proc. z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 11,6 proc. „raczej źle”.

Przeciwnego zdania jest 39,7 proc. ankietowanych, którzy oceniają pozytywnie Donalda Tuska. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wybrało 15,7 proc. z nich, a 24 proc. „raczej dobrze”.

Niezdecydowanych jest 7,1 proc. badanych.

Portal przypomniał, że we wrześniowym sondażu zaufania do polityków Donald Tusk zajął czwarte miejsce. Wtedy zaufanie do premiera deklarowało 39 proc. badanych, a brak zaufania wyraziło aż 54,7 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Źródło:PAP
