Eksplozje i strzały w Monachium. Słynny festiwal piwa Oktoberfest zamknięty [FOTO]

Policja i straż pożarna uczestniczą w środę w dużej akcji w północnej części Monachium. Słychać było wybuchy i strzały, znaleziono zwłoki jednej osoby. Profilaktycznie, do odwołania, zamknięto słynny festiwal piwa Oktoberfest.
Wczesnym rankiem w jednym z domów doszło do eksplozji. O 4:40 nad ranem do służb wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu mieszkalnego. Krótko potem na numer alarmowy zaczęły spływać kolejne informacje – tym razem o odgłosach przypominających eksplozje i strzały.
Na miejscu zastano płonący dom oraz busa. Krótko później, około pięć minut drogi od miejsca zdarzenia, nad jeziorem znaleziono zwłoki mężczyzny z ranami postrzałowymi. Według wstępnych ustaleń policji, to on podłożył ogień w domu, który okazał się być domem jego rodziców. Przed podpaleniem zaminował budynek przy użyciu pułapek z ładunkami wybuchowymi. Następnie najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.
Denat ma na sobie plecak. Policja obawia się, że może się w nim znajdować kolejny ładunek wybuchowy. Na miejsce natychmiast wezwano saperów. Ze względu na wysokie ryzyko, funkcjonariusze początkowo obserwowali teren wyłącznie z pokładu śmigłowca.
Ponadto służby informują o jednej osobie zaginionej.
„Obecnie prowadzimy dochodzenie we wszystkich kierunkach. Sprawdzane są potencjalne powiązania z innymi lokalizacjami w Monachium, w tym z Theresienwiese” – informuje niemiecka policja.
Theresienwiese to miejsce, gdzie odbywa się słynny festiwal piwa Oktoberfest. Władze Monachium poinformowały, że teren profilaktycznie pozostanie zamknięty co najmniej do godziny 17:00. Decyzję podjęto w związku z odnalezieniem listu pozostawionego przez sprawcę, którego treść służby traktują jako poważne zagrożenie.
