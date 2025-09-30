Zapowiedź wielkiego kryzysu? Niepokojące sygnały od „Wyroczni z Omaha”

- Reklama -

Warren Buffett, legendarny inwestor nazywany „Wyrocznią z Omaha”, wyprzedaje akcje na masową skalę. W drugim kwartale 2025 roku jego firma pozbyła się papierów wartościowych za 6,9 miliarda dolarów. Strategiczne ruchy, takie jak sprzedaż kolejnych 20 milionów akcji Apple i 26 milionów akcji Bank of America, budzą niepokój na Wall Street. Wielu interpretuje je jako ciche ostrzeżenie przed nadchodzącym kryzysem gospodarczym.

Berkshire Hathaway, firma Buffetta, już jedenasty kwartał z rzędu więcej akcji sprzedaje, niż kupuje. To najdłuższa taka seria w historii spółki. Tylko w drugim kwartale 2025 roku Buffett sprzedał akcje za 6,9 mld dolarów, a na zakupy przeznaczył zaledwie 3,9 mld. Licząc od 2022 roku, jego imperium pozbyło się akcji o wartości netto przekraczającej 177 miliardów dolarów.

Największe cięcia dotknęły dwóch gigantów w portfelu Berkshire. Udział w Apple, który kiedyś stanowił połowę wszystkich inwestycji, skurczył się o 69% od połowy 2023 roku. Z kolei pozycja w Bank of America, przez lata ulubionym banku Buffetta, została zredukowana o 41%.

Gotówkowa forteca na czas burzy

Dzięki tej strategii Berkshire Hathaway zgromadziło rekordową ilość gotówki – aż 344 miliardy dolarów na koniec czerwca 2025 roku. Ta gigantyczna kwota, większa niż wartość rynkowa firm takich jak BlackRock czy Boeing, daje Buffettowi potężną amunicję do wykorzystania, gdy na rynku dojdzie do załamania.

Paul Dietrich, główny strateg w Wedbush Securities, zauważa, że to typowe dla Buffetta. – Ma on w zwyczaju pozbywać się akcji, gdy wskaźniki gospodarcze sygnalizują nadchodzącą bessę lub recesję – mówi. Dietrich podkreśla, że chociaż giełda bije kolejne rekordy, Berkshire konsekwentnie wycofuje z niej swoje pieniądze.

Wyraźny sygnał dla rynków

Działania Buffetta nabierają znaczenia w kontekście obecnych, wysokich wycen akcji. Słynny „wskaźnik Buffetta”, który porównuje wartość giełdy do PKB kraju, osiągnął niebezpieczny poziom 207%. W przeszłości tak wysokie odczyty często zapowiadały poważne spadki. Co więcej, Berkshire od roku nie prowadzi skupu własnych akcji, co sugeruje, że nawet one wydają się Buffettowi zbyt drogie.

Nastroje studzą też analitycy. Eksperci z JP Morgan podnieśli prawdopodobieństwo recesji w USA w 2025 roku z 40% do 60%. Z kolei platforma prognostyczna Polymarket szacuje je obecnie na 64%.

Ostrożność nie oznacza bezczynności

Mimo wszystko Buffett nie porzuca całkowicie inwestowania. W ostatnim kwartale jego firma kupiła akcje sześciu nowych spółek, w tym UnitedHealth Group, Lennar, D.R. Horton i Nucor. Zakup akcji UnitedHealth, gdy ich cena spadła o 48%, to przykład klasycznego podejścia Buffetta – kupować, gdy inni się boją.

Historia pokazuje, że okresy tak intensywnej sprzedaży w Berkshire często poprzedzały słabsze wyniki na giełdzie. Analitycy uspokajają jednak, że nie jest to sygnał do panicznej ucieczki z rynku, ale raczej wskazówka, by w najbliższych miesiącach zachować szczególną ostrożność.