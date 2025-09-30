Berkowicz udostępnił nagranie z Rzymu. Korwin-Mikke: Ostrzegałem, że idzie taka fala antysemityzmu, przy której 1939 to mały pikuś [VIDEO]

- Reklama -

W przedostatni poniedziałek września we Włoszech odbyły się wielotysięczne manifestacje solidarności z ludnością Strefy Gazy. Nagranie z wydarzenia w Rzymie udostępnił poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. „15 lat temu ostrzegałem: idzie taka fala anty-semityzmu, przy której r. 1939 to mały pikuś” – ocenił prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

W poniedziałek 22 września w około 80 włoskich miastach odbyły się propalestyńskie wiece. Towarzyszyły one całodobowemu strajkowi generalnemu, ogłoszonemu tego dnia przez autonomiczne związki zawodowe na znak protestu przeciw izraelskiej ofensywie.

„Blokujemy wszystko” – to hasło poniedziałkowych manifestacji i strajku generalnego w komunikacji miejskiej, na kolei, w portach, szkołach i na uniwersytetach. Do akcji strajkowej nie przystąpiły trzy największe włoskie centrale związkowe.

Największą manifestację zorganizowano w Rzymie. Ponad 20 tys. osób wyruszyło z placu przed dworcem kolejowym Termini w kierunku centrum. Stacja została otoczona kordonem bezpieczeństwa.

„Zatrzymać ludobójstwo, zatrzymać porozumienia z Izraelem” – to hasło na transparencie niesionym na czele manifestacji. Wznoszono okrzyki „Wolna Palestyna!”.

Inny pochód wyruszył spod rzymskiego uniwersytetu La Sapienza pod hasłem „Zatrzymajmy machinę wojenną”.

Nagranie sprzed siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rzymie udostępnił w swoich mediach społecznościowych poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Widać na nim, jak mężczyzna ściąga flagę Izraela z jednego z masztów.

Do sytuacji odniósł się na portalu X prezes partii KORWiN. „15 lat temu ostrzegałem: idzie taka fala anty-semityzmu, przy której r. 1939 to mały pikuś. Żydom radzę zwiewać z Ukrainy – i Polski, która w/g Izraela jest »najbardziej anty-semickim krajem«. Ja wiem, że polscy Żydzi nie odpowiadają za Izrael, ale L*d nie będzie się patyczkował” – napisał Korwin-Mikke.