Berkowicz udostępnił nagranie z Rzymu. Korwin-Mikke: Ostrzegałem, że idzie taka fala antysemityzmu, przy której 1939 to mały pikuś [VIDEO]

-

Autor: MMP
Janusz Korwin-Mikke oraz mężczyzna usuwający flagę Izraela sprzed siedziby ONZ w Rzymie.
Janusz Korwin-Mikke oraz mężczyzna usuwający flagę Izraela sprzed siedziby ONZ w Rzymie. / foto: PAP/screen (kolaż)
W przedostatni poniedziałek września we Włoszech odbyły się wielotysięczne manifestacje solidarności z ludnością Strefy Gazy. Nagranie z wydarzenia w Rzymie udostępnił poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. „15 lat temu ostrzegałem: idzie taka fala anty-semityzmu, przy której r. 1939 to mały pikuś” – ocenił prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

W poniedziałek 22 września w około 80 włoskich miastach odbyły się propalestyńskie wiece. Towarzyszyły one całodobowemu strajkowi generalnemu, ogłoszonemu tego dnia przez autonomiczne związki zawodowe na znak protestu przeciw izraelskiej ofensywie.

„Blokujemy wszystko” – to hasło poniedziałkowych manifestacji i strajku generalnego w komunikacji miejskiej, na kolei, w portach, szkołach i na uniwersytetach. Do akcji strajkowej nie przystąpiły trzy największe włoskie centrale związkowe.

Największą manifestację zorganizowano w Rzymie. Ponad 20 tys. osób wyruszyło z placu przed dworcem kolejowym Termini w kierunku centrum. Stacja została otoczona kordonem bezpieczeństwa.

„Zatrzymać ludobójstwo, zatrzymać porozumienia z Izraelem” – to hasło na transparencie niesionym na czele manifestacji. Wznoszono okrzyki „Wolna Palestyna!”.

Inny pochód wyruszył spod rzymskiego uniwersytetu La Sapienza pod hasłem „Zatrzymajmy machinę wojenną”.

„Antysemityzm” gorszy niż wojna. Żydzi uciekają do Izraela

Nagranie sprzed siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rzymie udostępnił w swoich mediach społecznościowych poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Widać na nim, jak mężczyzna ściąga flagę Izraela z jednego z masztów.

Do sytuacji odniósł się na portalu X prezes partii KORWiN. „15 lat temu ostrzegałem: idzie taka fala anty-semityzmu, przy której r. 1939 to mały pikuś. Żydom radzę zwiewać z Ukrainy – i Polski, która w/g Izraela jest »najbardziej anty-semickim krajem«. Ja wiem, że polscy Żydzi nie odpowiadają za Izrael, ale L*d nie będzie się patyczkował” – napisał Korwin-Mikke.

Źródło:PAP/X
