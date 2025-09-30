WIDEO
WiadomościPolityka

Trzęsienie ziemi w PiS na Dolnym Śląsku. Interweniował Kaczyński i wywalił działaczy, w tym Czarneckiego

-

Autor: DC
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński. / Fot. PAP
PiS na Dolnym Śląsku ma się bardzo źle. Powstać miały dwa, wrogie wobec siebie kluby radnych PiS. Interweniował Jarosław Kaczyński, który wywalił z Klubu Radnych część działaczy. Wśród „wygnanych” jest Przemysław Czarnecki.

„Tego jeszcze nie grali. W sejmiku dolnośląskim zaraz może powstać klub radnych PiS. To będzie drugi klub radnych PiS w tym sejmiku, bo jeden już jest” – poinformował na X Marcin Torz z ujawniamy.com.

Jak dodał, „będą więc dwa, w dodatku ostro ze sobą skłócone”.

„Patronem jednego ma być @elzbietawitek. A patronem drugiego @michaldworczyk” – wyjaśnił.

– Kurde, jak to się wyda, to będzie pełna kompromitacja, zaraz centrala zrobi porządek. Polecą głowy – powiedział jeden z polityków socjalistycznej partii, cytowany przez dziennikarza.

Nie minął kwadrans, a centrala zareagowała. I to dość ostro.

„PiS na Dolnym Śląsku tango down” – napisał Torz, udostępniając zdjęcie pisma Jarosława Kaczyńskiego, w którym wyklucza z Klubu Radnych PiS w Sejmiku Dolnośląskim radnych.

Wśród wykluczonych znaleźli się: Magdalena Brodowska, Przemysław Czarnecki, Łukasz Lach, Marcin Krzyżanowski, Paweł Kura, Krzysztof Mróz i Ewelina Szydłowska-Kędziera.

Źródło:X / nczas.info
