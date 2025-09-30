WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaPięć partii w Sejmie. Tylko KKP z prawie dwukrotnym wzrostem
WiadomościPolityka

Pięć partii w Sejmie. Tylko KKP z prawie dwukrotnym wzrostem [SONDAŻ]

-

Autor: DC
grzegorz braun donald tusk slawomir mentzen mateusz morawiecki szymon holownia sondaz wybory
Grzegorz Braun, Donald Tusk, Sławomir Mentzen, Mateusz Morawiecki i Szymon Hołownia / fot. PAP / EPA / YT (kolaż)
- Reklama -

„28,7 proc. badanych popiera Koalicję Obywatelską, 28,1 proc. – Prawo i Sprawiedliwość, a 13,4 proc. – Konfederację” – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL, partia Razem i Polska 2050.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to 28,7 proc. wyborców poparłoby KO (spadek o 1,2 pkt. proc. względem sierpniowego badania), 28,1 proc. PiS (spadek o 2,5 pkt. proc.), a 13,4 proc. Konfederację (spadek o 1,7 pkt. proc.).

7,6 proc. głosów poparcia w badaniu otrzymała Lewica (spadek o 0,4 pkt. proc.), 5,7 proc. Konfederacja Korony Polskiej (wzrost o 2,9 pkt. proc.) zamykając – jak wskazano w badaniu – „pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu”.

4,1 proc. ankietowanych oddało swój głos na PSL (wzrost o 0,5 pkt. proc.), 2,6 na partię Razem (spadek o 1,1 pkt. proc.), 1 proc. głosów otrzymała Polska 2050 (spadek o 1,1 pkt. proc.), a 8,8 proc. badanych nie wie na kogo oddałoby swój głos (wzrost o 4,6 pkt. proc.).

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Frekwencja wyniosłaby 52,6 proc., 38,4 proc. nie poszłoby do urn, natomiast 9 proc. nie wie, czy wzięłoby w nich udział.

Badanie CATI przeprowadzono w dniach 26-27 września br., na grupie 1073 respondentów.

Źródło:PAP / nczas.info
Poprzedni artykuł
Praska prokuratura nie widzi nic złego we fladze UPA. Nie będzie śledztwa ws. skandalu na koncercie na Narodowym
Następny artykuł
Robert F. Kennedy obnaża prawdę o szczepionkach. Przełomowe nagranie już w sieci. „Podważy nawet najbardziej święte dogmaty”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU