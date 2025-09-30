WIDEO
Kierował akcją wysadzenia Nord Stream. Ukrainiec Wołodymyr Z. zatrzymany w Pruszkowie

-

Autor: DC
Atak na Nord Stream.
Atak na Nord Stream. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: screen YouTube: DW Documentary
Adwokat Tymoteusz Paprocki, reprezentujący Wołodymyra Z., Ukraińca, którego Niemcy podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream, przekazał PAP, że jego klient został zatrzymany w godzinach porannych w jednej z podwarszawskich miejscowości.

Jak poinformował Paprocki, mężczyzna został zatrzymany we wtorek na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystosowanego przez Niemcy.

– O godz. 13 startują czynności procesowe w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, po których będę mógł wypowiedzieć się więcej, bo wtedy będę wiedział, jakie zarzuty stawiane są mojemu klientowi oraz jakie będą w tej sprawie najbliższe działania – powiedział mec. Paprocki.

Podkreślił, że obrona będzie w tej sprawie bardzo aktywnie działała.

– Jaki by obywatel Ukrainy w tych działaniach nie uczestniczył, mając na uwadze wojnę w Ukrainie, oraz to, że właścicielem tej infrastruktury jest spółka rosyjska, która wprost finansuje wojnę w Ukrainie, trudno uważać, aby te działania mogły być uznawane za przestępstwo – przekonywał Paprocki [cytat niezmieniony – red. nczas].

26 września 2022 r. trzy z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream 1 i 2 zostały zniszczone na głębokości około 80 metrów na dnie Morza Bałtyckiego. Według niemieckich służb, Wołodymyr Z. uczestniczył w wysadzeniu gazociągu. Podejrzany ma być nie tylko instruktorem nurkowym, ale także mieć silne powiązania z ukraińskimi służbami.

Ukrainiec miał być objęty opieką warszawskiego rządu. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Uszkodzenie gazociągu Nord Stream. Podejrzany Ukrainiec zostanie przekazany Niemcom

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że wobec zatrzymanego Ukraińca, podejrzewanego przez Niemcy o wysadzenie rurociągu Nord Stream, trwają w prokuraturze czynności związane z ENA.

Prok. Skiba poinformował, że mężczyzna został zatrzymany we wtorek w podwarszawskim Pruszkowie przez lokalną policję.

– Obecnie trwają z nim czynności w związku z realizacją europejskiego nakazu aresztowania (ENA) – powiedział.

Dodał, że w godzinach 15-16 planowany jest w tej sprawie briefing warszawskiej prokuratury okręgowej.

Wcześniej informację o zatrzymaniu Wołodymyra Z. potwierdził reprezentujący go adwokat Tymoteusz Paprocki.

Źródło:PAP / nczas.info
