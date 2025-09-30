Tusk szykuje skok na banki. Za nowy podatek zapłacą ostatecznie klienci

- Reklama -

– Jeśli Polska ma być państwem gwarantującym bezpieczeństwo i wyższe zarobki, to potrzeba więcej pieniędzy – przekonywał premier Donald Tusk we wtorek przed posiedzeniem rządu, który zajmie się projektem dot. podwyższenia CIT od banków. – Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny – twierdził premier.

Podczas wystąpienia przed posiedzeniem rządu premier odniósł się do projektu zakładającego podwyższenie podatku dochodowego pobieranego od banków.

– Jeśli nasze państwo ma być państwem, które opiekuje się słabszymi, które gwarantuje wyższe zarobki, państwem, które ma być bezpieczne – a więc wymaga to gigantycznych inwestycji w naszą armię – to powoduje, że potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy – mówił Donald Tusk.

Twierdził, że rząd bardzo chce uniknąć obciążania polskich rodzin wyższymi składkami czy podatkami. Oczywiście, jest to niemożliwe, jeśli państwo interweniuje, gdyż ostatecznie to i tak zapłaci tzw. zwykły człowiek.

Szef rządu twierdził, że podatek nie uderzy w realną kondycję banków.

– Będzie to większe obciążenie, ale kogo obciążyć, jak nie tych, którzy mają tych pieniędzy najwięcej – dodał.

– Lepiej opodatkować banki niż polskie rodziny, tym bardziej, że banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej – twierdził premier.

– Wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi. (…) Mam nadzieję, że doprowadzimy to do szczęśliwego zakończenia, a przynajmniej do tego momentu, kiedy wyląduje to na biurku pana prezydenta do podpisu – podkreślił Tusk.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych.

W projekcie zapisano podniesienie stawki CIT płaconego przez banki do 23 proc., przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc.

W propozycji nowej ustawy znalazły się także zapisy, dotyczące obniżki podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli podatku bankowego. Podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do poziomu 0,0329 proc. podstawy opodatkowania, a od roku 2028 będzie to 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – od 1 stycznia 2027 r.