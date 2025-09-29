WIDEO
Ziobro zatrzymany na lotnisku Chopina. Groził policjantom „odpowiedzialnością karną”

Autor: DC
Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję na Lotnisku Chopina
Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję na Lotnisku Chopina. / foto: screen YouTube (kolaż)
Zbigniew Ziobro został, zgodnie ze swoją wcześniejszą sugestią, zatrzymany na lotnisku. W propisowskich mediach robi się z tego skandaliczne wydarzenie a nawet sugeruje, że władza „przetrzymuje” wszystkich innych pasażerów.

Ziobro wcześniej zapowiadał, że około godz. 10 będzie lądował na lotnisku w Warszawie. Zasugerował, żeby tam go zatrzymać. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

Cyrk trwa. Ziobro zabrał głos po nieudanym zatrzymaniu. Zostanie doprowadzony przed komisję?

Zgodnie z sugestią polityka PiS, zatrzymano go na lotnisku. Zatrzymania dokonała policja zaraz po wyjściu przez niego z samolotu.

– W państwie bezprawia trudno się spodziewać czegoś innego – przekonywał Zbigniew Ziobro.

Propisowskie wpolityce.pl twierdzi, że „nie zdążył nawet sam wyjść na płytę lotniska”.

– Proszę pana, nie możemy w ten sposób traktować ludzi, trzeba ich uszanować – miał powiedzieć do policjanta Ziobro.

Według portalu, „przez to, że zatrzymywany jest od razu po wyjściu z samolotu inny pasażerowie są przetrzymywani”.

– Chciałem poinformować pana, że w tej sprawie TK wydał orzeczenie, że moje zatrzymanie jest nielegalne. W związku z tym niestety musi pan brać pod uwagę odpowiedzialność karną – straszył funkcjonariusza Ziobro.

Źródło:wpolityce.pl / nczas.info
