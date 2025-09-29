Wawer wytknął to Nawrockiemu ws. Ukraińców. „Przywilej, którego nie mają Polacy” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Konfederacji Michał Wawer w programie „7. Dzień Tygodnia” skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o ustawę o pomocy Ukraińcom. Wskazał na najbardziej rażącą kwestię.

Prowadzący program Andrzej Stankiewicz wskazywał, że Nawrocki podpisał ustawę, która „przyznaje 800 + tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce”. – Konfederacji się to podoba? Bo to jest ograniczenie świadczeń – pytał.

– Oczywiście każde ograniczenie tych świadczeń jest mile widziane, natomiast my wzywaliśmy prezydenta do zawetowania również tej ustawy – wskazał Wawer.

– To, co nam się najbardziej w tej ustawie nie podoba, to jest to, że zostaje tam przedłużony uprzywilejowany dostęp Ukraińców do ochrony zdrowia. Dalej mamy sytuację (…), tam też zostały wprowadzone wyjątki, ale generalnie zachowana jest zasada, że Ukraińcy, którzy mają prawo pobytu na podstawie tego PESEL UKR, mają dostęp do świadczeń ochrony zdrowia bez ubezpieczenia w NFZ – niezależnie od tego, czy płacą składki czy nie. I to jest pewien przywilej, którego nie mają Polacy – podkreślił polityk Konfederacji.

– Polak, żeby mieć dostęp do ochrony zdrowia, musi być ubezpieczony w NFZ – Ukraińcy w Polsce takiego obowiązku nie mają – zaznaczył.

– Pytanie, dlaczego prezydent podpisał tę ustawę, no to jest pytanie, na które ja nie potrafię odpowiedzieć. My wzywaliśmy do weta, wskazywaliśmy merytoryczne argumenty, dlaczego również ta ustawa powinna być zawetowana. Rozumiem, że prezydent jest pewnie pod dużą presją, być może też z obozu samego PiS-u, gdzie przecież to politycy PiS ten istniejący system wspierania Ukraińców zaprojektowali, stworzyli – przypomniał Wawer.

– Ta ustawa ogranicza przepisy, którymi Prawo i Sprawiedliwość dało – po 2022 r. – świadczenia Ukraińcom – wtrącił Stankiewicz.

– A Platforma konsekwentnie przedłużała i rozszerzała przez kolejne lata swoich rządów – uzupełnił Wawer.

„Nagonka na Ukraińców” i „wspieranie Putina”

Głos zabrał także reprezentujący Lewicę Robert Biedroń. – Dzisiaj nagonka na Ukraińców, w jakiejkolwiek formie, to jest tak naprawdę wspieranie Putina i dobrze o tym wiecie – grzmiał.

– Nikt nie robi żadnej nagonki, nikt nie wspiera Putina. Przecież co to są za argumenty, panie redaktorze, to jest przedszkole po prostu – skomentował Wawer.

– Ukraińcy dzisiaj mają większą aktywność zawodową niż Polacy w naszym kraju, więcej ich pracuje. Wczoraj słyszeliśmy o wielu przypadkach, np. Ukraińców – babci z wnuczkami, która dzisiaj jest w Polsce, i takich babć jest sporo, czy dziadków, którzy są tutaj z wnukami – którzy nie są w stanie pracować. Pobierają jakąś rentę na Ukrainie, czy emeryturę, w wysokości 300-400 zł i oni do pracy już nie pójdą, ze względu na wiek, ze względu na stan zdrowia itd. Czy oni powinni dostawać wsparcie czy nie, jeżeli ich rodzice albo umarli, zginęli na wojnie albo są na tej wojnie? Uważam, że powinni dostawać – utrzymywał Biedroń.