Polska ambasada w Kijowie ucierpiała podczas rosyjskiego ataku dronów

-

Autor: AW
Atak rosyjskich dronów na Kijów w nocy z 27 na 28 września 2025 r. Obrazek ilustracyjny. Źródło: X
W czasie rosyjskiego nalotu na Kijów fragment pocisku uszkodził budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie – potwierdził PAP w niedzielę rzecznik MSZ Paweł Wroński. Straty są nieznaczne, praca ambasady nie została wstrzymana – podkreślił.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany, ponad 12-godzinny atak na stolicę Ukrainy, Kijów. Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę z zastosowaniem rojów dronów i rakiet.

Jak podał portal Defence24.com, w czasie rosyjskiego nalotu na Kijów fragment pocisku uszkodził budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie. – Fragment pocisku uszkodził dach, ten sam, który został wyremontowany po poprzednim tego typu ataku. Straty są nieznaczne, ale wciąż trwa ich szacowanie – potwierdził PAP Wroński.

– Nikt nie ucierpiał. Praca ambasady nie została wstrzymana – podkreślił.

Poprzedni atak, w czasie którego uszkodzono budynek wydziału konsularnego polskiej ambasady w Kijowie, miał miejsce na początku lipca br.

Jak poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ponad 12-godzinnym ataku na Ukrainę Rosja użyła niemal 500 dronów uderzeniowych i zabiła co najmniej czterech ludzi, wśród których jest 12-letnia dziewczynka. W całym kraju rannych zostało co najmniej 40 osób.

Zmasowany atak na Kijów. Setki rosyjskich dronów bojowych uderzyły w stolicę Ukrainy. Polskie i sojusznicze lotnictwo operuje [FOTO/VIDEO]

Źródło:PAP
