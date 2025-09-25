To już niedługo. Zmiana czasu na zimowy. Kolejny rok z rzędu obiecanki, że „to już ostatni raz”

- Reklama -

Już wkrótce nastąpi zmiana czasu na zimowy. Mimo wielkich zapowiedzi, ze zniesienia szkodliwej i niepotrzebnej procedury nie zrezygnowano. Jest co prawda światełko w tunelu, ale nie należy spodziewać się przełomu.

Od wielu już lat toczy się dyskusja, a raczej społeczeństwo podnosi postulaty, by zrezygnować ze zmiany czasu. Teoretycznie miało ono służyć lepszemu „dopasowaniu się” ludzi do zimowego trybu dnia, który jest krótszy oraz do oszczędności energii.

Negatywne skutki zmiany czasu

W praktyce nie są realizowane żadne z tych założeń. Jest to niepotrzebny obowiązek narzucany ludziom, który rozstraja rytm dobowy. U osób słabszych fizycznie czy schorowanych, a chcących pozostać aktywnymi społecznie, jest to niezwykle duża uciążliwość.

Także oszczędność energii nie jest realizowana. Ludzie korzystają po prostu z prądu, a wiele instytucji dodatkowo go „pożera”. Jeden z najjaskrawszych przykładów to kolej, która podczas „cofania” czasu z powodu zmiany na zimowy czas po prostu przez godzinę stoi i nie kursuje.

Postulaty o zniesienie zmiany czasu są powszechne

W kwietniu posłowie PSL i Polski2050 złożyli projekt ustawy, który zakłada zniesienie zmiany czasu. Gdyby został przyjęty, byłaby to ostatnia zmiana czasu na zimowy. W marcu przestawilibyśmy się po raz ostatni na czas letni i tak by pozostało.

Także w innych państwach UE głośno się mówi od lat o porzuceniu zmiany czasu. UE oficjalnie oczekuje na deklaracje od państw członkowskich, czy chcą zrezygnować ze zmiany czasu, czy przy niej pozostać, choć raczej jest to tylko hasło „na uspokojenie” i Bruksela z tego durnego pomysłu rezygnować nie zamierza.

Zresztą w 2018 roku KE na wniosek PE przeprowadziła badania związane z tą kwestią. Wśród 4,6 mln osób 76 proc. wskazało na negatywne doświadczenia dotyczące zmiany czasu. Natomiast aż 84 proc. badanych poparło zniesienie sezonowej zmiany czasu.

Mimo, że zbliżamy się do dekady od tamtego momentu, UE decyzji nie podjęła. Można spodziewać się, że lewacki i prounijny rząd KO czy PiS nie podejmie samodzielnie decyzji wbrew intencjom uniokratów w takiej sprawie.

Kiedy zmiana czasu na zimowy

Zmiana czasu na zimowy nastąpi już za miesiąc, w nocy z 25 na 26 października. O godz. 3 w nocy elektroniczne zegary powinny cofnąć się o godzinę, na godz. 2.

Starsze, w szczególności tradycyjne zegary, należy przestawić samodzielnie. W tym roku przejście z czasu letniego na zimowy zaplanowno w nocy z soboty 25 na niedzielę 26 października.