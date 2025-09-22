WIDEO
TEMAT DNIA

Tajemnicze spotkanie Trumpa i Muska na pogrzebie Kirka. Wiadomo, co sobie powiedzieli [VIDEO]

Autor: RP
Elon Muska i Donald Trump.
Elon Muska i Donald Trump. / foto: X: @WhiteHouse
Podczas niedzielnego pogrzebu Charliego Kirka, który przyciągnął na stadion w Glendale pod Phoenix w Arizonie kilkadziesiąt tysięcy osób, doszło do niespodziewanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa oraz miliardera Elona Muska. Był to ich pierwszy kontakt od czasu sporu, który wybuchł w czerwcu.

Na stadion State Farm Stadium, gdzie na co dzień gra drużyna futbolu amerykańskiego Arizona Cardinals, przybyło 40 tys. widzów, zaś ci, którzy nie zmieścili się w środku zadaszonego obiektu, zostali przekierowani do dodatkowych stref do oglądania uroczystości na telebimach. Media podawały, że w sumie w uroczystościach wzięło udział ok. 60 tys. osób.

Na stadionie obecny był Musk, który nie wygłosił przemówienia, lecz pod koniec uroczystości usiadł obok Trumpa, spotykając się z nim po raz pierwszy od czasu wybuchu sporu między nimi w czerwcu. Prezydent USA oraz miliarder zamienili między sobą kilka zdań.

To, co mówili mężczyźni z ruchu warg odczytała ekspert Nicola Hickling. Na początek Trump miał zapytać Muska „jak się masz”. Następnie prezydent USA dodał: „Elon, słyszałem, że chciałeś porozmawiać”.

„Spróbujmy wymyślić, jak wrócić na właściwą drogę” – powiedział Trump. Musk odpowiedział skinieniem głowy, a prezydent ścisnął jego dłoń i dodał: „Tęskniłem za Tobą”.

Zdjęcie Trumpa i Muska opublikowano na stronie Białego Domu na portalu X. „Dla Charliego” – napisano.

Trudne relacje Trumpa i Muska

Było to pierwsze spotkanie Trumpa i Muska od czasu ich głośnego politycznego rozstania kilka miesięcy temu. „Przyjaźń skończyła się w momencie, kiedy administracja Trumpa forsowała w Kongresie ustawę budżetową (One Big Beautiful Bill), sztandarowy projekt prezydenta, mającą na celu rozwój gospodarczy i stworzenie nowych miejsc pracy” – pisał korespondent „Najwyższego Czas-u!” z USA Marek Bober.

„Musk dał do zrozumienia, że establishmenty obu dominujących partii nie różnią się i że zadłużanie państwa ma przyzwolenie Białego Domu. Prezydent ripostował, że jest rozczarowany analizą miliardera, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań” – dodawał.

„4 lipca, w Dzień Niepodległości, kiedy Trump z rozgłosem podpisywał ustawę, Musk wezwał do utworzenia nowej partii” – przypominał w artykule „Polityczny rozwód miliarderów, czyli Musk na wojnie z Trumpem”.

Polityczny rozwód miliarderów, czyli Musk na wojnie z Trumpem

Źródło:PAP/Daily Mail/NCzas
