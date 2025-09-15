WIDEO
Zneutralizowano drona nad budynkami rządu i Belwederem. Zatrzymano obcokrajowców

Autor: KM
Dron w akcji. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
Dron w akcji. Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay
Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.

„Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem” – napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Do tego wydarzenia na antenie Polsat News odniósł się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.

To pokazuje, że SOP i służby MSWiA działają i pilnują najważniejszych obiektów w państwie. To pokazuje, że Polska jest bezpieczna i staramy się neutralizować wypadki – powiedział Szczepański.

Wkrótce więcej informacji.

