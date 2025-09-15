Ukraina. Dwóch dowódców korpusów zdymisjonowanych po stratach pozycji

- Reklama -

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski zdymisjonował dwóch oficerów dowodzących korpusami – poinformował w poniedziałek portal Ukraińska Prawda.

Stanowiska stracili dowódcy 17 i 20 korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy: Wołodymyr Silenka i Maksim Kituhin. Doszło do tego tydzień lub dwa tygodnie temu – napisał portal, powołując się na dwa niezależne źródła w ukraińskiej armii.

Powodem dymisji mają być straty pozycji, jakie nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek. 17 korpus stacjonuje na odcinku zaporoskim, gdzie Rosjanie zajęli wioskę Kamiańskie, z kolei 20 korpus odpowiada za odcinek frontu na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego. Rosyjska armia zajęła niewielki fragment tego ostatniego obwodu 26 sierpnia, o czym informował na Telegramie kanał Deep State.

To pierwsze zmiany kadrowe, jakie nastąpiły na stanowiskach dowódców korpusów od wprowadzenia nowej struktury dowodzenia, jaka uwzględnia ten szczebel organizacji ukraińskiej armii. Proces zmian strukturalnych rozpoczął się w lutym 2025 roku i ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań jednostek niższego szczebla i sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi ukraińskiej armii. Siły zbrojne Ukrainy planują utworzenie ok. 20 korpusów; każdy z nich ma liczyć ok. 15-20 tys. żołnierzy.