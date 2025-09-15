WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościUkraina. Dwóch dowódców korpusów zdymisjonowanych po stratach pozycji
WiadomościWojna w Izraelu

Ukraina. Dwóch dowódców korpusów zdymisjonowanych po stratach pozycji

-

Autor: KM
Ukraińska armia. Zdjęcie ilustracyjne: Pexels
Ukraińska armia. Zdjęcie ilustracyjne: Pexels
- Reklama -

Naczelny dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski zdymisjonował dwóch oficerów dowodzących korpusami – poinformował w poniedziałek portal Ukraińska Prawda.

Stanowiska stracili dowódcy 17 i 20 korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy: Wołodymyr Silenka i Maksim Kituhin. Doszło do tego tydzień lub dwa tygodnie temu – napisał portal, powołując się na dwa niezależne źródła w ukraińskiej armii.

Powodem dymisji mają być straty pozycji, jakie nastąpiły w ostatnich tygodniach w rejonach odpowiedzialności obu jednostek. 17 korpus stacjonuje na odcinku zaporoskim, gdzie Rosjanie zajęli wioskę Kamiańskie, z kolei 20 korpus odpowiada za odcinek frontu na granicy obwodów donieckiego i dniepropietrowskiego. Rosyjska armia zajęła niewielki fragment tego ostatniego obwodu 26 sierpnia, o czym informował na Telegramie kanał Deep State.

To pierwsze zmiany kadrowe, jakie nastąpiły na stanowiskach dowódców korpusów od wprowadzenia nowej struktury dowodzenia, jaka uwzględnia ten szczebel organizacji ukraińskiej armii. Proces zmian strukturalnych rozpoczął się w lutym 2025 roku i ma doprowadzić do lepszej koordynacji działań jednostek niższego szczebla i sprawniejszego zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi ukraińskiej armii. Siły zbrojne Ukrainy planują utworzenie ok. 20 korpusów; każdy z nich ma liczyć ok. 15-20 tys. żołnierzy.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Samochód polskiego europosła ostrzelany. „Brukselska dzicz” [FOTO]
Następny artykuł
Już się nie kryją. Członek RPP wprost żąda wprowadzenia podatku wojennego. „Na pięć lat”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU