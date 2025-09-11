Rosyjskie drony nad Polską. Prezydent Nawrocki zwołał pilnie Radę Bezpieczeństwa Narodowego

- Reklama -

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w czwartek o godz. 17 odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej szef MON przekaże w Sejmie informacje ws. ostatnich zdarzeń. Premier odwiedzi 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a prezydent 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

W związku z wydarzeniami, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w środę rano odbyła się specjalna narada, w której udział wziął m.in. prezydent, premier, wiceszefowie MON i najważniejsi dowódcy, a także szef BBN. Prezydent Karol Nawrocki przekazał po spotkaniu, że dyskusja dotyczyła m.in. możliwości uruchomienia artykułu 4 NATO, który przewiduje zorganizowanie pilnych konsultacji z sojusznikami. Artykuł ten mówi, że „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Prezydent podkreślił, że narada w BBN poświęcona była również konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej, w tym w kontekście współpracy z sojusznikami z NATO. Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu 48 godzin.

Tego samego dnia wieczorem, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent zwołał posiedzenie rady na czwartek o godz. 17. Podkreślił, że termin Rady jest uzgodniony z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, tak aby liderzy każdego z ugrupowań w parlamencie mogli zabrać głos podczas RBN.

Wcześniej, od godz. 14.15 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma przedstawić Sejmowi pełne informacje związane z ostatnimi wydarzeniami. Zgodnie z harmonogramem Sejmu w ramach informacji na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

W czwartek rano, o godz. 8.00 premier Donald Tusk ma odwiedzić 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Z kolei prezydent Karol Nawrocki ok. godz. 10 złoży wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Premier podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu w środę, podkreślał, że procedury w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zadziałały, a proces decyzyjny był bez zarzutu. Szef rządu zaznaczył też, że pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dodał, że wszyscy sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie.

Prezydent rozmawiał w środę telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polski prezydent przekazał, że rozmowa potwierdziła sojuszniczą jedność. Również premier odbył rozmowy z liderami światowymi, w tym z prezydentami: Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz kanclerzem Niemiec. Tusk podkreślił, że przyjął nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej kraju.

Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że „Republika Czeska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finowie, Bałtowie – wszyscy są w gotowości do udzielania wsparcia i deklarują konkretne wsparcie”. Przekazał też, że minister obrony Szwecji poinformował go o „pilnym wysłaniu kolejnego wsparcia do Polski, w tym środków obrony przeciwlotniczej i samolotów”.

Wsparcie dla naszego kraju zapowiadał też minister obrony Holandii Ruben Brekelmans. Jak informował, Holandia podjęła decyzję o „dostarczeniu wielowarstwowej obrony powietrznej do wschodniej Polski jeszcze w tym roku”. „Dysponując dwoma systemami Patriot, NASAMS, systemami antydronowymi i 300 żołnierzami, będziemy w stanie wdrożyć zaawansowane środki. Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to ważniejsze niż kiedykolwiek dla naszego wspólnego bezpieczeństwa” – napisał minister obrony Holandii.

Natomiast Czechy na prośbę Polski mają wysłać trzy śmigłowce z jednostki do operacji specjalnych; mają to być trzy zmodyfikowane maszyny do operacji specjalnych Mi-171Sz, znane także pod natowskim kodem Hip-L. Śmigłowce mają pomóc polskiej armii w ochronie kraju przed dronami operującymi na małych wysokościach.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.