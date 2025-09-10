„Czas jest na decyzje”, „przespaliśmy 3,5 roku”. Bosak i Mentzen nie zostawiają suchej nitki na władzy po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę [VIDEO]

- Reklama -

Po nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, politycy Konfederacji Wolność i Niepodległość nie pozostawili suchej nitki na działaniach władz. Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen w oddzielnych, lecz zbieżnych w tonie komentarzach wskazali na nieprzygotowanie Polski na tego typu zagrożenia.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w środowej konferencji prasowej nie oszczędził krytyki rządu. Polityk Konfederacji stwierdził, że „sytuacja dzisiaj w nocy pokazuje, że nie czas jest na prowadzenie niekończących się analiz. – Czas jest na decyzje. Nie może być tak, że na wszystko w Polsce są pieniądze, a nie ma na ochronę przed dronami – podkreślił.

Bosak zwrócił uwagę na chroniczne niedofinansowanie systemów ochrony antydronowej. – Zarówno w sektorze wojskowym, jak i w sektorze cywilnym nie są realizowane w tej chwili inwestycje, mające na celu zbudowanie polskich programów i rozwinięcie już istniejących programów ochrony antydronowej – powiedział.

Polityk Konfederacji WiN wymieniał konkretne systemy, które jego zdaniem są pozbawione wystarczającego wsparcia finansowego: SkyControl, program BARBARA czy system KINMA. – Nic nie usprawiedliwia tej bierności, którą w tej chwili widzimy, czy w Ministerstwie Infrastruktury, czy w Ministerstwie Obrony Narodowej w tych obszarach – dodał ostro.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

W opinii Bosaka alerty RCB w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zostały rozesłane do obywateli za późno. – Jeżeli do naruszenia przestrzeni powietrznej doszło w nocy (…), również w nocy powinny być mieszkańcom tych województw, którzy są ostrzegani poprzez media, rozesłane SMS-y. (…) Wymaga to wyjaśnienia, dlaczego mieliśmy wielogodzinne opóźnienie i jak wygląda przepływ informacji pomiędzy najważniejszymi instytucjami naszego państwa – stwierdził.

Całą sytuację Bosak komentował także w Radiu WNET. Tam stwierdził, że gdyby nie wsparcie sił sojuszniczych z NATO, sytuacja mogłaby być znacznie groźniejsza.

Mentzen: Polska przespała 3,5 roku

Sławomir Mentzen gościł z kolei w Polsat News. – Nie jesteśmy gotowi na masowy atak dronowy: w nocy wleciało kilkanaście dronów, a co jeśli wleciałoby ich dwa tysiące? Chciałbym, żeby rządzący i nasze społeczeństwo wreszcie się obudzili – stwierdził.

– Od 3,5 roku trwa wojna za naszą granicą. Przez ten czas doszło do rewolucji na polu walki. Ukraina i Rosja produkują miliony dronów rocznie, a polskie wojsko cieszy się, że w wieloletnim zamówieniu zamówiło 10 tysięcy dronów. To jest niepoważne – kontynuował Mentzen.

– Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt. Polska przespała poprzednie 3,5 roku. Wiem, że wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które dotrze za kilka lat. Nawet jak będzie, to co ono nam da? Będziemy strzelali do dronów z F-35 albo z Patriotów? Jeden taki pocisk Patriot to koszt 4 milionów dolarów, a jeden dron Shahed kosztuje 20-40 tysięcy dolarów. To nie jest obrona antydronowa – grzmiał jeden z liderów Konfederacji WiN.

Zaapelował też do polskich polityków, aby przeczytali „tajny raport NIK o przygotowaniu państwa na czas wojny”. – Ten raport jest tajny. Nie mogę powiedzieć, co tam jest, ale każdy poseł, który się wypowiada w telewizji o wojnie, czy o naszym wojsku, powinien w końcu ten raport przeczytać, bo tam są otwierające oczy informacje – powiedział Mentzen, dając do zrozumienia, że nie tylko na polu dronowym Polska ma braki.

.@SlawomirMentzen: Ataki polityków @pisorgpl na @KONFEDERACJA_ mnie dziwią – być może PiS chce powtórki z ’23, gdy wygrali wybory, ale nikt nie chciał z nimi rządzić. Nam chodzi o program, kto go z nami zrealizuje – to drugorzędna sprawa. @marcinfijolek pic.twitter.com/UVfr2s9ky5 — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) September 10, 2025