WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPOPiS-owa gra do jednej bramki. Likwidacja elektrowni przyspiesza. Setki osób na bruk
WiadomościPolska

POPiS-owa gra do jednej bramki. Likwidacja elektrowni przyspiesza. Setki osób na bruk

-

Autor: KM
Elektrownia Dolna Odra.
Elektrownia Dolna Odra. / Fot. Kapitel, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
- Reklama -

Polska Grupa Energetyczna definitywnie wygasza Elektrownię Dolna Odra w Gryfinie. Proces likwidacji bloków węglowych ma rozpocząć się już w 2026 roku – trzy lata wcześniej niż pierwotnie planowano. Bezpośrednio pracę straci około 800 osób, a dodatkowo kilkaset pracowników firm współpracujących.

Decyzja o zamknięciu elektrowni została przegłosowana przez zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna we wrześniu 2024 roku. Pierwsze dwa bloki węglowe mają zakończyć pracę z dniem 1 stycznia 2026 roku, kolejne dwa – osiem miesięcy później.

Przedstawiciele związków zawodowych od roku prowadzą protesty i apelują do ministerstw o interwencję, jednak bezskutecznie.

Działania likwidacyjne i obliczone na zniszczenie tej elektrowni trwają, a właściwie powiedziałabym że postępują sukcesywnie. Bez względu na przywoływane okoliczności, na podnoszoną argumentację, na wskazywane inne możliwości technicznego zagospodarowania elektrowni dla wpisania się w proces sprawiedliwej transformacji są realizowane wyłącznie działanie zmierzające do jej zamknięcia – nie ukrywa frustracji Anna Grudzińska, przewodnicząca „Solidarności” w elektrowni.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Związkowcy zorganizowali w styczniu 2025 roku protest przed siedzibą PGE w Warszawie. Sprzeciwiają się polityce energetycznej, która ich zdaniem zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju.

Koncern energetyczny podkreśla, że decyzja o likwidacji bloków węglowych została podjęta jeszcze w grudniu 2020 roku przez poprzedni zarząd spółki. Oznacza to, że plany zamknięcia elektrowni były przygotowywane już za poprzedniego rządu. Czyli POPiS gra do jednej bramki.

Źródło:niezalezna.pl / cire.pl
Poprzedni artykuł
„Czarna środa”. Strajki i protesty we Francji
Następny artykuł
Rosjanie aresztowali… kolarza za nielegalne przekroczenie granicy

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU