Sommer vs Pankowski. Będzie pozew za działania w izraelskich mediach. Oto, co zrobił prominentny działacz „Nigdy Więcej”

- Reklama -

Przypominamy sprawę ataku na dra Tomasza Sommera ze strony Rafała Pankowskiego i środowisk żydowskich za film pt. „Jedwabne. Historia prawdziwa”. Pankowski w wywiadzie dla żydowskiego „Haaretz” zaatakował dra Sommera, na co ten zażądał przeprosin. Wszystko to wokół kłamstwa ws. Jedwabnego, wedle którego Polacy mieli pomordować Żydów w stodole, choć całe mrowie dowodów wskazuje, że tak się nie stało.

Sam Sokol w artykule „Film sfinansowany przez polski rząd umniejsza rolę Polski w Holokauście” na portalu „Haaretz” cytował wypowiedzi szefa „Nigdy Więcej” Rafała Pankowskiego. Pankowski przekonywał, że autor filmu „Jedwabne. Historia prawdziwa” i redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer próbował „wypaczyć pogrom w Jedwabnem” oraz „sugeruje, że oskarżenia przeciwko Polakom zostały stworzone przez kierowaną przez Żydów konspirację”.

Dr Sommer w reakcji na paszkwil zażądał od Pankowskiego przeprosin.

„Wzywam Pana do umieszczenia w ciągu 14 dni na stronie http://haaretz.com przeprosin następującej treści w językach polskim i angielskim: Ja, Rafał Pankowski, przepraszam Pana Tomasza Sommera, autora filmu 'Jedwabne. Historia prawdziwa’, za kłamliwe stwierdzenia naruszające jego dobre osobiste, które wypowiedziałem dla gazety 'Haaretz’ jakoby autor filmu Tomasz Sommer próbował 'wypaczyć pogrom w Jedwabnem’, (’distort a pogrom in the town of Jedwabne’) oraz 'sugeruje, że oskarżenia przeciwko Polakom zostały stworzone przez kierowaną przez Żydów konspirację’ (’alleges that the accusations against Poles for the pogrom have been invented by a Jewish-led conspiracy’)” – czytamy na X.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

„Swoje wezwanie kieruję tą drogą, gdyż w gazecie 'Haaretz’ wykazał Pan, że jest Pan stałym czytelnikiem mojego twittera. Jeśli Pan nie zastosuje się do tego wezwania, będę zmuszony skierować sprawę do sądu” – zaznaczył dr Tomasz Sommer.

Szanowny Panie Rafale Pankowski. Wzywam Pana do umieszczenia w ciągu 14 dni na stronie https://t.co/aIftbUlRuD przeprosin następującej treści w językach polskim i angielskim: Ja, Rafał Pankowski, przepraszam Pana Tomasza Sommera, autora filmu „Jedwabne. Historia prawdziwa”, za… — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 17, 2023

W późniejszym wpisie dr Sommer ironizował, że „nie mogą w Izraelu zrozumieć, że w Polsce powstał film, który nie obraża i nie oskarża Polaków”.

„A Rafał Pankowski nie przeprosił, więc trudno, szykujemy pozew” – zaznaczył.

Gewałt! No nie mogą w Izraelu zrozumieć, że w Polsce powstał film, który nie obraża i nie oskarża Polaków. A Rafał Pankowski nie przeprosił, więc trudno, szykujemy pozew: https://t.co/tJRCUMms54 — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 4, 2023

„Jedwabne. Historia prawdziwa” to produkcja dra Tomasza Sommera, Macieja Dębały i Marka Jana Chodakiewicza powstała w oparciu o pierwszą, kompletną, dwutomową monografię dotyczącą zbrodni, którą od dwudziestu lat obciążani są Polacy.

Film „Jedwabne. Historia prawdziwa” obala absurdalne tezy Jana Tomasza Grossa. Ten ciężko pracował, by winą za – najpewniej – niemiecką zbrodnię obarczyć Polaków.

O samym procesie dr Sommer opowiadał na usuniętym już przez YT kanale. Zapowiadał powołania na świadka m.in. rabina Schudricha. Więcej przeczytacie w artykule poniżej.

Zbiórka na pomoc prawną

Pozew wobec „Nigdy Więcej” jest w przygotowaniu. Pozwaliśmy już natomiast OKO.press. Batalia sądowa potrwa zapewne kilka lat. Ruszyła specjalna zbiórka, która ma mieć charakter permanentny i służyć finansowaniu nie tylko obecnych, ale także przyszłych działań.

– Pokażmy, że nie są bezkarne, że można do nich z pozwem dotrzeć i że one będą musiały przed sądem się tłumaczyć, a najlepiej jakby jeszcze musiały za swoje czyny po prostu uczciwie odpowiedzieć – apeluje Sommer do wszystkich, którzy mają dość bezkarności lewackiej propagandy.