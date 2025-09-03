WIDEO
Zbrodnia na UW. Prokuratura podjęła decyzję ws. Mieszka R.
WiadomościPolska

Zbrodnia na UW. Prokuratura podjęła decyzję ws. Mieszka R.

-

Autor: KM
mieszko r.
Mieszko R. / fot. Komenda Stołeczna Policji
Podejrzany o morderstwo na UW Mieszko R. będzie poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Mężczyzna ma tam spędzić co najmniej cztery tygodnie.

Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, Mieszko R. na obserwację trafił w poniedziałek. Mężczyzna przez cztery tygodnie będzie przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu, gdzie na oddziale zamkniętym, w ramach stosowanego tymczasowego aresztowania, będzie poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Obserwację na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ zarządził Sąd Okręgowy w Warszawie.

Jeśli lekarze psychiatrzy, którzy będą badali i obserwowali podejrzanego uznają, iż konieczne jest dłuższe stosowanie obserwacji, to my oczywiście będziemy wnosili o jej przedłużenie, jednak na razie zgodnie z Kodeksem postępowania karnego obserwacja zarządzona została na cztery tygodnie – powiedział prok. Piotr Antoni Skiba.

Dodał, że wobec Mieszka R. w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy – do połowy lutego 2026 r.

Jeśli nie będzie żadnych komplikacji, to przewidujemy, że to postępowanie będzie mogło skończyć się do końca roku – przekazał Skiba.

Dodał, że zdecydowana większość dowodów w tej sprawie została już zgromadzona.

Czekamy na ten najważniejszy dowód, jakim jest w realiach tego postępowania opinia sądowo-psychiatryczna określająca stan podejrzanego w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów – zaznaczył prokurator.

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który udzielił pomocy interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej, a także udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu pracownikowi. SOP była na terenie kampusu, gdyż w innym miejscu na wykładzie akademickim przebywał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Po zbrodni na kampusie UW. „Tylko kara śmierci jest na to odpowiedzią” [VIDEO]

 

Źródło:PAP
