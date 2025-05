Po zbrodni na kampusie UW. „Tylko kara śmierci jest na to odpowiedzią” [VIDEO]

- Reklama -

Tylko kara śmierci jest na to odpowiedzią – powiedział poseł Konfederacji Michał Wawer po brutalnym morderstwie, do którego doszło na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego.

Sprawa zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego wstrząsnęła opinią publiczną. 7 maja br. 22-letni student prawa Mieszko R. zaatakował siekierą portierkę budynku Auditorium Maximum, a następnie ranił interweniującego strażnika. 53-letnia kobieta zmarła na miejscu, a 39-letni pracownik Straży Uniwersyteckiej ciężko ranny trafił do szpitala.

Mieszko R. usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa strażnika oraz znieważenia zwłok ofiary. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące, ale czas ten spędzi w zakładzie psychiatrycznym.

O zbrodni rozmawiali w programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News politycy. Poseł Konfederacji Michał Wawer uważa, że należy przywrócić karę śmierci.

– Jeżeli chcemy faktycznie walczyć z brutalnymi zbrodniami, to tylko kara śmierci jest na to odpowiedzią. Tylko kara śmierci jest karą sprawiedliwą, tylko kara śmierci jest karą gwarantującą, że brutalny zbrodniarz nie popełni takiej zbrodni kolejnej – podkreślił w programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News poseł Wawer.

Prawica opowiada się także za szerszym dostępem do broni, by w podobnych przypadkach móc się obronić. W dalszej części programu Krzysztof Śmiszek z Lewicy sugerował, że jeśli Polacy rzeczywiście mieliby swobodniejszy dostęp do broni, to Mieszko R., dysponując pistoletem, dokonałby większej masakry na kampusie UW.

Z takim podejściem nie zgodził się Wawer. – Pan uważa, że nie miał jej dlatego, że broń nie jest szerzej dostępna w Polsce? Przecież zbrodniarz, który jest gotowy na wszystko, zawsze z łatwością znajdzie broń palną – podkreślił Wawer.