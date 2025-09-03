Nagła zmiana szefa światowego koncernu żywnościowego. Prezes Nestle zwolniony przez „niezgłoszoną relację romantyczną”

- Reklama -

„Laurent Freixe został zwolniony z funkcji prezesa Nestlé ze skutkiem natychmiastowym” – przekazał w komunikacie koncern. Powodem jest „niezgłoszona relacja romantyczna” z podwładną. Ujawniło to dopiero wewnętrzne dochodzenie. Nowym szefem korporacji został Philipp Navratil.

Zmiany na najwyższym szczeblu Nestle ogłoszono 1 września.

Nestle to największy na świecie producent napojów i żywności. Zarządza markami takimi, jak Nescafé, KitKat, Gerber czy Winiary.

„Rada dyrektorów Nestlé ogłasza, że Philipp Navratil został powołany na stanowisko prezesa zarządu Nestlé S.A. po zwolnieniu Laurenta Freixe ze skutkiem natychmiastowym” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Freixe opuścił firmę po wewnętrznym dochodzeniu. Dotyczyło ono romansu, czy też „niezgłoszonej relacji romantycznej” z bezpośrednią podwładną. Naruszało to kodeks postępowania biznesowego korporacji.

Śledztwo nadzorowali przewodniczący Paul Bulcke i dyrektor Pablo Isla. Mieli wsparcie zewnętrznych kancelarii prawnych.

„To była konieczna decyzja. Wartości i zasady zarządzania Nestlé są fundamentem naszej firmy. Dziękuję Laurentowi za jego lata pracy w Nestlé” – przekazał Bulcke cytowany w komunikacie Nestle.

Freixe był związany z korporacją przez prawie 40 lat. Był prezesem Nestle od 1 września ubiegłego roku.

Nowy prezes Philipp Navratil także związany jest z Nestle od długiego czasu. Pracę w korporacji rozpoczął w 2001 roku jako audytor. Potem kierował działalnością w Ameryce Środkowej oraz globalnym portfolio kawowym, ostatnio w Nespresso. Od 1 stycznia zasiada w zarządzie.

– To dla mnie zaszczyt wziąć na siebie odpowiedzialność za poprowadzenie Nestlé w przyszłość. W pełni akceptuję strategiczny kierunek firmy, a także plan działania mający na celu poprawę wyników Nestlé – oświadczył Navratil.

Nestle zaznacza, że zmiana na stanowisku prezesa nie zmieni strategii korporacji opartej na „silnych wartościach i zasadach zarządzania”.