Remis w granicach błędu statystycznego. Cztery formacje w Sejmie [SONDAŻ]

Autor: MMP
Sejm RP. Sala posiedzeń. Sala plenarna.
Sala Posiedzeń Sejmu. Zdjęcie ilustracyjne / Foto: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, CC BY-SA 3.0 pl, Wikimedia Commons
Według badania IBRiS dla Onetu Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość mogą liczyć na remis w granicach błędu statystycznego. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja i Lewica.

Sondażowe zestawienie otwiera Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. (+2,7 pkt proc. w porównaniu z sondażem z czerwca). Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości  wyniosło 28,3 proc. (-2,2 pkt proc.). Różnica między partiami jest minimalna i mieści się w granicach błędu statystycznego. W związku z tym możemy mówić o remisie – ocenił portal.

Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z 14,4 proc. wskazań (-2,4 pkt proc.). Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z wynikiem 8,1 proc. (+2 pkt proc.).

Kolejne cztery formacje uwzględnione w sondażu nie przekroczyły pięcioprocentowego progu wyborczego. Chodzi o: partię Razem z 4,2 proc. poparcia (+0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe4,1 proc. (+0,1 pkt proc.), Konfederację Korony Polskiej 3,4 proc. (-1,7 pkt proc.) oraz Polskę 2050 2,3 proc. (-2,3 pkt proc.).

Pozostałe 6,7 proc. uczestników wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

W wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę, mogłoby zagłosować ponad 56 proc. Polaków. Na pytanie o udział w wyborach odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 39,6 proc. ankietowanych, a „raczej tak” 16,7 proc.

Wariant „raczej nie” to wybór 15,3 proc. badanych, a „zdecydowanie nie” 25,4 proc. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 3 proc. respondentów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 29 i 30 sierpnia na ogólnopolskiej próbie 1069 osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Źródło:PAP
