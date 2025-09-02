Warszawa. Izraelski wokalista oblany czerwoną farbą podczas żydowskiego festiwalu [VIDEO]

- Reklama -

Podczas koncertu finałowego 22. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera doszło do pewnego incydentu. Izraelski solista Dawid D’Or został oblany czerwoną farbą. Do zdarzenia doszło na scenie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

19 sierpnia w stolicy Polski rozpoczęła się 22. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, organizowanego przez Fundację Shalom. W niedzielę 31 sierpnia miał miejsce koncert finałowy. Występowali tam Dawid D’Or i Orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza.

Podczas występu doszło do incydentu. Propalestyńskie aktywistki oblały śpiewaka czerwoną farbą. Jedna z nich usiłowała wkroczyć na scenę z palestyńską flagą. Obie jednak zostały złapane i udaremniono dalszy performance.

Do incydentu doszło, mimo że – jak zapowiadali organizatorzy – na teren Teatru nie było można wnosić dużych toreb i plecaków.