WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaGŁÓWNYWarszawa. Izraelski wokalista oblany czerwoną farbą podczas żydowskiego festiwalu
GŁÓWNYWiadomościPolskaWojna w Izraelu

Warszawa. Izraelski wokalista oblany czerwoną farbą podczas żydowskiego festiwalu [VIDEO]

-

Autor: MMP
Dawid D'Or oblany czerwoną farbą podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera
Dawid D'Or oblany czerwoną farbą podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera przez propalestyńskie aktywistki. / Foto: screen X (kolaż)
- Reklama -

Podczas koncertu finałowego 22. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera doszło do pewnego incydentu. Izraelski solista Dawid D’Or został oblany czerwoną farbą. Do zdarzenia doszło na scenie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

19 sierpnia w stolicy Polski rozpoczęła się 22. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, organizowanego przez Fundację Shalom. W niedzielę 31 sierpnia miał miejsce koncert finałowy. Występowali tam Dawid D’Or i Orkiestra Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza.

Podczas występu doszło do incydentu. Propalestyńskie aktywistki oblały śpiewaka czerwoną farbą. Jedna z nich usiłowała wkroczyć na scenę z palestyńską flagą. Obie jednak zostały złapane i udaremniono dalszy performance.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Do incydentu doszło, mimo że – jak zapowiadali organizatorzy – na teren Teatru nie było można wnosić dużych toreb i plecaków.

Źródło:X/shalom.org.pl
Poprzedni artykuł
Testy płci dla bokserek. Pogromczyni Szeremety nie wystartuje na mistrzostwach świata

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU