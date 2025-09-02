Apelacja Niedzielskiego. Były minister wcześniej skazany za ujawnienie danych medycznych

- Reklama -

10 września w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma odbyć się rozprawa apelacyjna b. ministra zdrowia – poinformował PAP warszawski sąd. Chodzi o Adama Niedzielskiego, który w grudniu ubiegłego roku został skazany za ujawnienie danych medycznych.

Akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu został skierowany do sądu pod koniec września ubiegłego roku. Prokuratura zarzuciła mu m.in. przekroczenie uprawnień w związku z ujawnieniem tajemnicy służbowej, czyli danych wrażliwych lekarza.

Chodzi o wpisy, które Niedzielski – wówczas minister zdrowia – zamieścił 4 sierpnia 2023 na Twitterze (obecnie platforma X). Odniósł się w nich do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN. B. minister zdrowia ujawnił w nich, jakie leki przepisał sobie lekarz, który zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept. To, zdaniem prokuratury, naruszało dobra osobiste i złamało przepisy o ochronie informacji wrażliwych.

W opublikowanym oświadczeniu szef MZ przekazał potem, że upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza zatrudnionego w szpitalu miejskim w Poznaniu, miało na celu – z jednej strony – obronę dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim obronę interesów pacjenta. Cztery dni później, 8 sierpnia 2023 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyjął rezygnację Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia.

13 grudnia ubiegłego roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał wyrok w tej sprawie i skazał nieprawomocnie b. ministra zdrowia na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Nakazał też podanie wyroku do publicznej wiadomości, zapłatę pięciu tysięcy zł zadośćuczynienia i pokrycie kosztów sądowych.

Sąd I instancji, orzekając w sprawie b. ministra zdrowia zaznaczył, że Niedzielski jako minister zdrowia ujawnił osobom nieuprawnionym dane dotyczące zdrowia lekarza pozyskane z systemu informacji medycznej. Sąd zaznaczył, że było to działanie niedopuszczalne i niezgodne z przepisami. Sąd zauważył, że Niedzielski z informacją dotyczącą zdrowia zapoznał się w związku z wykonywaniem czynności służbowych pełniąc funkcję ministra zdrowia, czym naraził na szwank prawnie chroniony interes prywatny.

Z tą decyzją nie zgodziła się obrona b. ministra zdrowia, która wniosła apelację. Ma ona zostać rozpatrzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie. – Termin rozprawy wyznaczono na 10 września – przekazał warszawski sąd.