Kolejne duże miasto z nocną prohibicją

- Reklama -

Od 1 września na terenie całego Gdańska zaczął obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00–6.00. Dotąd nocna prohibicja obowiązywała jedynie w Śródmieściu.

Zmiany, które wchodzą w życie są konsekwencją marcowej uchwały Rady Miasta Gdańska, w myśl której zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał od godz. 22.00 do 6.00 w sklepach i na stacjach benzynowych w całym mieście. Zakaz nie obejmuje lokali gastronomicznych, jak restauracje, bary czy puby, które nadal będą mogły podawać alkohol w tych godzinach. Ograniczenie nie obejmie też strefy zastrzeżonej w Porcie Lotniczym Gdańsk, tj. sklepów wolnocłowych dostępnych tylko dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę bezpieczeństwa.

Za uchwałą głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciwko, od głosu wstrzymało się siedem osób.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Sosnowiec czy Biała Podlaska. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu nocna prohibicja została wprowadzona w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie.

Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu rozważa też Warszawa. Zgodnie z decyzją stołecznej rady miasta dzielnice opiniowały dwa projekty uchwał – prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze. Projekty te różnią się kosmetyką – jeden zakładał prohibicję w godzinach 23-6, a drugi godzinę dłużej, czyli od 22.

Spośród 18 warszawskich dzielnic 14 negatywnie zaopiniowało pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w sklepach z alkoholem. Natomiast cztery poparły ten pomysł. Teraz ograniczeniem sprzedaży alkoholu zajmą się radni.