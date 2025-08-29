„Zabrakło mu wysokości”. Najnowsze ustalenia ws. przyczyn katastrofy F-16 w Radomiu

- Reklama -

Tragedia w Radomiu na zawsze odmieni oblicze polskiego lotnictwa wojskowego. Major Maciej „Slab” Krakowian, doświadczony pilot i lider zespołu Tiger Demo Team, zginął w katastrofie samolotu F-16 podczas próby przed weekendowymi pokazami lotniczymi. Co było przyczyną katastrofy?

Do koszmarnego wypadku doszło w czwartek, 28 sierpnia o godzinie 19:25 na lotnisku Radom-Sadków podczas przygotowań do AirSHOW. Pilot nie przeżył zderzenia z ziemią.

Przyczyny wypadku F-16 w Radomiu

Samolot wykonywał nad lotniskiem tzw. beczkę – obrót dookoła osi podłużnej maszyny. Według ekspertów przyczyną wypadku było prawdopodobnie przeciągnięcie maszyny na niskiej wysokości i utrata siły nośnej.

Maciej Szopa z serwisu Defence24, zwrócił uwagę na podobieństwa do ubiegłorocznej katastrofy samolotu M-346 Bielik, do której doszło w Gdyni. – Biorąc pod uwagę komentarze świadków wygląda na to, że pilot nie „wyciągnął” po jakiejś akrobacji. Zabrakło mu wysokości. Po eksplozji widać, że był pełny paliwa – powiedział w serwisie interia.pl.

Zaznaczył, że pilot „wyciągał” samolot do końca, co wskazuje na to, że był przytomny i kontrolował maszynę aż do momentu uderzenia w ziemię.

Blue Sky Maćku….

Do zobaczenia po drugiej stronie

Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika „Wojsko i Technika”, wyciągnął podobne wnioski na podstawie analizy nagrań opublikowanych przez widzów. – Na filmach widać, że pilot wykonywał akrobacje i wydaje się, że do ostatniej chwili kontrolował samolot, a silnik pracował na dopalaniu – powiedział na łamach fakt.pl.

Według ekspertów, najbardziej prawdopodobne scenariusze prowadzące do tragedii to błąd pilota podczas wykonywania manewru akrobacyjnego lub usterka techniczna systemu samolotu. Dodają, że pod uwagę należy brać także zasłabnięcie pilota, ale ta wersja jest mniej prawdopodobna ze względu na, jak wszystko na to wskazuje, kontrolę maszyny do ostatniej chwili.

Na miejscu katastrofy pracują przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. Śledztwo wszczęła prokuratura, która zapowiedziała konferencję prasową, podczas której przekaże szczegółowe informacje. Ma się ona odbyć w piątek (29 sierpnia) w godzinach popołudniowych.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirSHOW w Radomiu zostały odwołane.