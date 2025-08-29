Policja użyła drona na kierowców. Posypały się mandaty [VIDEO]

- Reklama -

Policjanci z Andrychowa wykorzystali drony do kontroli kierowców. „Efekt? Mandaty i punkty karne dla nieodpowiedzialnych uczestników ruchu” – podaje rmf24.pl.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Andrychowie wykorzystali drona do obserwacji przejść dla pieszych. Kierowcy nie spodziewali się kontroli, wskutek czego posypały się mandaty.

„Jednym z najpoważniejszych wykroczeń, na które zwracali uwagę funkcjonariusze, było wyprzedzanie lub omijanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim” – podaje portal.

Za to wykroczenie grozi mandat do 1,5 tys. zł i 15 punktów karnych. W przypadku recydywy natomiast mandat wynosi 3 tys. zł.

Policja wykryła wówczas wiele innych wykroczeń, za co wyciągnięto konsekwencje wobec kierowców.

„Kierowcy, którzy złamali przepisy, nie uniknęli odpowiedzialności – wobec nich wyciągnięto konsekwencje prawne” – czytamy na facebookowym profilu Policja Wadowice.

Policja zapowiedziała, że będzie używać drona w przyszłości do wystawiania mandatów.