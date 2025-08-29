WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaTo oni mieli pobić Niedzielskiego. 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G....
WiadomościPolska

To oni mieli pobić Niedzielskiego. 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. w prokuraturze

-

Autor: AW
Adam Niedzielski.
Adam Niedzielski. / Fot. PAP
- Reklama -

Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem w Siedlcach (Mazowieckie) b. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostali w piątek przed południem doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach – poinformowała PAP rzeczniczka prokuratury Krystyna Gołąbek.

To mieszkańcy Siedlec: 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. – Mężczyźni będą teraz przesłuchiwani przez prokuratora – powiedziała rzeczniczka.

Jak informowała wcześniej prokuratura, z ustaleń śledczych wynika, że Niedzielski w środę po południu, w towarzystwie swoich znajomych, był w jednej z siedleckich restauracji. – W lokalu tym przebywali także dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali opuszczającego lokal pokrzywdzonego, uderzając go w twarz i kopiąc. Po ataku na pokrzywdzonego napastnicy oddalili się – powiedziała prok. Gołąbek.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, policjanci rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu. Funkcjonariusze szybko ustalili też personalia obu napastników.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Mężczyźni w środę wieczorem sami zgłosili się na komendę w Siedlcach. Zostali przez funkcjonariuszy zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.

Za udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Katastrofa F-16 w Radomiu. Jest decyzja w sprawie AirSHOW
Następny artykuł
Rząd nakazuje szpitalom przygotowania na wypadek wojny. „Stały stan gotowości”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU