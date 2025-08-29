To oni mieli pobić Niedzielskiego. 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. w prokuraturze

- Reklama -

Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem w Siedlcach (Mazowieckie) b. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostali w piątek przed południem doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach – poinformowała PAP rzeczniczka prokuratury Krystyna Gołąbek.

To mieszkańcy Siedlec: 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G. – Mężczyźni będą teraz przesłuchiwani przez prokuratora – powiedziała rzeczniczka.

Jak informowała wcześniej prokuratura, z ustaleń śledczych wynika, że Niedzielski w środę po południu, w towarzystwie swoich znajomych, był w jednej z siedleckich restauracji. – W lokalu tym przebywali także dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali opuszczającego lokal pokrzywdzonego, uderzając go w twarz i kopiąc. Po ataku na pokrzywdzonego napastnicy oddalili się – powiedziała prok. Gołąbek.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, policjanci rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu. Funkcjonariusze szybko ustalili też personalia obu napastników.

Mężczyźni w środę wieczorem sami zgłosili się na komendę w Siedlcach. Zostali przez funkcjonariuszy zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.

Za udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.