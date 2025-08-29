Francuskie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Regionalnych Władz Zdrowia (ARS) o zaplanowanie tranzytowych centrów medycznych (CMT) zdolnych do przyjęcia napływu rannych pacjentów z konfliktów zbrojnych. Dzięki określonym celom ilościowym, koordynacji z NATO i zaangażowaniu sektora prywatnego, rząd przygotowuje się na poważny kryzys.
Z jednej strony wskazuje to na to, że Francja to „poważne” państwo, które reaguje na każdy możliwy scenariusz, z drugiej strony brzmi to katastroficznie. Czy Macron więc coś, czego nie wiedzą jeszcze w Warszawie?
Francuskie Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak przewidzieć każdy scenariusz. Instrukcja wysłana do regionalnych agencji zdrowia (ARS), ujawniona przez „Le Canard enchaîné” 26 sierpnia, wzywa do utworzenia w każdym regionie „mobilnych centrów medycznych” (CMT), we współpracy z siłami zbrojnymi, NATO i Unią Europejską.
Platformy takie będą miały za zadanie selekcję rannych, pierwszą pomoc i stabilizację ich sytuacji, a później kierowanie rannych do odpowiednich placówek, a nawet organizację ich repatriacji, co oznacza, żę CMT miałyby działać poza Francją.
Regionalne Władze ds. Zdrowia (ARS) są zobowiązane do „mapowania proponowanych lokalizacji”, zaplanowania logistyki dotyczącej dystrybucji łóżek, leków, transportu medycznego, zespołów mobilnych lekarzy.
Instrukcja uwzględnia także zaangażowanie prywatnych placówek i służb ratunkowych. Zakłada także współpracę ministerstwa zdrowia z Ministerstwem Sił Zbrojnych i „zwiększoną interoperacyjność z systemami NATO”. Minister Sił Zbrojnych, Sébastien Lecornu , podkreślił, że szpitale mogą stać się celem ataków w przypadku eskalacji konfliktu.
Wskazał tu na Rosję i potrzebę „stałego stanu gotowości”. Przegląd strategiczny na 2025 rok przewiduje również „wzmocnienie służby zdrowia sił zbrojnych oraz modernizację zdolności ich wsparcia i zaopatrzenia”.
Podobno ta strategia opiera się również na „doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19”. Minister zdrowia Catherine Vautrin uzasadniała plany tym, że to „normalne, że kraj przewiduje kryzysy”. Instrukcja wzywa również do podnoszenia świadomości lekarzy i personelu medycznego na temat protokołów postępowania w sytuacjach kryzysowych.