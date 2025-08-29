MSWiA nie ma nic przeciwko. Żydowskie służby specjalne w sobotę w Katowicach. „Polska ma świadomość, że…”

Żydowskie służby specjalne będą towarzyszyły drużynie Izraela podczas Eurobasketu. MSWiA wydało zgodę na specjalną ochronę.
W sobotę o godz. 20.30 w katowickim Spodku rozpocznie się mecz Polski z Izraelem. Odbędzie się w ramach koszykarskich mistrzostw Europy.
Warszawa jest świadoma, że występ drużyny zbrodniczego państwa i narodu może wywołać duże kontrowersje. W ubiegłym tygodniu w MSWiA odbyło się spotkanie, które poświęcono właśnie planowanemu meczowi.
Spotkanie potwierdziła rzecznik resortu Karolina Gałecka. Uczestniczyli w nim m.in. wiceminister Czesław Mroczek oraz wiceminister sportu Piotr Borys.
„Jak udało nam się dowiedzieć, przed meczami Izraela hala sprawdzana jest przez specjalne psy, które mają za zadanie m.in. wytropić ewentualne materiały wybuchowe” – czytamy w „Sportowych Faktach” WP.
– To nie jest tak, że Izrael reaguje po ostatnich wydarzeniach w związku z kibicami Maccabi. Oni zawsze tak postępują. Nawet ich reprezentacja młodzieżowa lata na mecze ze specjalną ochroną. Izraelscy agenci sprawdzają halę pod kątem wszelkich zagrożeń, materiałów wybuchowych – powiedziała redakcji nieoficjalnie jedna z osób zaangażowana w organizację Eurobasketu.
Żydowskiej drużynie będzie towarzyszyć Szin Bet. To Służba Bezpieczeństwa Ogólnego. Jest jedną z trzech głównych organizacji żydowskich specsłużb, obok Amanu i Mosadu.
„Polska ma świadomość tego, że izraelscy agenci działają na naszym terenie” – przyznano w tekście.
– Jesteśmy poinformowani w tej kwestii. Regulują to akty międzynarodowe albo bilateralne – twierdziła rzecznik Gałecka z MSWiA.
W kontekście ewentualnych zagrożeń wskazano niedawny skandal podczas meczu w piłkę nożną między Rakowem Częstochowa a Maccabi Hajfą. Żydzi zachowywali się w skandaliczny sposób, zarzucając m.in. kłamliwie mordowanie Żydów przez Polaków. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.
Żydzi znowu plują na Polaków. Obraźliwe hasła i znieważające zachowania na meczu Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa [FOTO+VIDEO]
Wskazano też planowany przez Młodzież Wszechpolską protest w sobotę o godz. 19 przed katowickim Spodkiem.
„Mamy prawo krytykować politykę Izreala i nie damy sobie zamknąć ust. Państwo, które prowadzi zbrodnicze działania, nie będzie nikogo pouczało” – ogłosiła organizacja.