W imię równości płci zmienią napis na Panteonie

Była premier Francji, a obecnie minister Elisabeth Borne pragnie „rozpocząć debatę na temat motta umieszczonego na frontonie Panteonu”. Chodzi o napis „Aux grands Hommes, la patrie reconnaissante” (wielkim ludziom, wdzięczna ojczyzna). „L’homme” to człowiek, ale i mężczyzna, więc napis, zdaniem minister, nie dostatecznie reprezentuje kobiety.

27 sierpnia, podczas konferencji prasowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, minister edukacji narodowej Borne mówiła o tym, że „obecność kobiet w Panteonie musi zostać wyraźnie uznana”. Od kilku lat trwa zresztą „panteonizacja” kobiet, co ma zapewnić pewien „prirytet” płic spoczywających w tym narodowym mauzoleum postaci.

Minister zaproponowała, aby napis widniejący obecnie na fasadzie Panteonu zastąpić mniej zróżnicowanym pod względem płci napisem. „Jeśli, patrząc w górę, [kobiety] nie widzą, że społeczeństwo w pełni uznaje ich miejsce w swojej historii, wysyłamy im sprzeczny sygnał ” – podkreśliła Borne.

Jej zdaniem trzeba „rozpocząć debatę od motta wyrytego na frontonie Panteonu: »Wielkim ludziom wdzięczna ojczyzna«, bo nie wszyscy w Panteonie są mężczyznami”. Wymieniła tu postacie Marii Skłodowskiej-Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Simone Veil i Joséphine Baker”, które też są tam pochowane. Sklodowska była pierwsza, a pozostałe Panie chowano tam w ostatnich latach, właśnie w imię „parytetu płci” i to już w wieku XXI.

Panteon od dawna honoruje wielkich ludzi, którzy odcisnęli swoje piętno na historii Francji, ale obecność kobiet jest znacznie świeższa. Maria Skłodowska-Curie była pierwszą obecną tu kobietą, która otrzymała to wyróżnienie dopiero w 1995 roku.

Obecne oświadczenie minister wpisuje się w szersze ambicje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zamierza zachęcać młode dziewczęta do podejmowania kariery naukowej, podczas gdy wciąż zbyt często „ wpadają one w pułapkę stereotypów i rezygnują z karier, które powinny być dla nich otwarte”.

Élisabeth Borne przedstawiła przy tej okazji „Plan dla Dziewcząt i Matematyki” jako uzupełnienie „Planu na Przyszłość”. Do 2026 roku 5000 dziewcząt ma wybrać matematykę jako specjalizację – zapowiedziała minister. Ponadto w szkołach średnich zostanie otwartych 60 klas ze specjalnymi planami zajęć z matematyki i przedmiotów ścisłych, które będą musiały przyjmować „co najmniej 50% dziewcząt”…

Dégenrer la devise du Panthéon? Élisabeth Borne estime qu'il faut "ouvrir le débat"https://t.co/RvUQph4vtr pic.twitter.com/8H6UIx3zkf — BFMTV (@BFMTV) August 28, 2025

Źródło: Valeurs