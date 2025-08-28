Prezydent Trump zabierze się za Sorosa i jego fundację

- Reklama -

Donald Trump wezwał do wszczęcia postępowania karnego przeciwko George’owi Sorosowi i jego synowi Alexandrowi. Prezydent USA uważa, że ​​„powinni zostać oskarżeni na podstawie ustawy Rico za wspieranie brutalnych protestów i wiele innych działań”.

Na swoim portalu społecznościowym „Truth”, Donald Trump napisał: „Nie pozwolimy dłużej tym szaleńcom rozdzierać Ameryki, nie dając jej szansy na oddech i wolność. Soros i jego banda psychopatów wyrządzili naszemu krajowi poważne szkody! Dotyczy to również jego szalonych przyjaciół na Zachodnim Wybrzeżu. Uważajcie, obserwujemy was!”.

Razem z prezydenturą Trumpa kończą się dobre lata Sorosa. Podstarzały miliarder, sponsorujący wszystkie lewicowe pomysły, (w Polsce przez Fundację Batorego), w 2023 oddał stanowisko dyrektora Fundacji „Otwartego Społeczeństwa” swojemu synowi Alexandrowi.

Fundacja mieszała się w wybory w USA, mobilizując „mniejszości”, które wspierają na ogół Demokratów i ich kandydatów. W nagrodę, w styczniu Demokrata Joe Biden przyznał George’owi Sorosowi nawet „Prezydencki Medal Wolności”. Republikanie uważają, że Sorosowie finansowali m.in. falę protestów i zamieszek w Los Angeles przeciwko nowej polityce imigracyjnej.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Alexander Soros jest jednym z pięciorga dzieci miliardera George’a Sorosa i obecnie przewodniczącym zarządu Open Society Foundations i członkiem komitetu inwestycyjnego Soros Fund Management. Fundacja co roku rozdysponowuje około 1,5 miliarda dolarów na działania wspierające lewicowe idee i zwalczanie tradycyjnych wartości i prawicowych rządów na całym świecie.

Fundacja wspiera „zaangażowaną kulturę”, ideologię LGBT, „klimatyzmu”, popiera lewicową edukację prawników, idee „sprawiedliwości społecznej”, wspiera Żydowską Radę Edukacji i Badań Naukowych, w USA Demokratów, a opozycję na Węgrzech.