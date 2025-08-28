Sommer o pobiciu Niedzielskiego: „Jak nie działa prawo, działają obywatele. Gdyby Niedzielski…”

- Reklama -

Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem w Siedlcach (Mazowieckie) b. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną w piątek przesłuchani w miejscowej prokuraturze – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek.

Prokurator zaznaczyła, że w sprawie tej nadal gromadzony jest materiał dowodowy. – Z uwagi na tę okoliczność, a także psycho-fizyczny stan obu zatrzymanych mężczyzn (w chwili zatrzymania byli oni pijani), prokurator przeprowadzi czynności procesowe z udziałem zatrzymanych 29 sierpnia w godzinach przedpołudniowych – przekazała rzeczniczka.

Z aktualnych ustaleń śledczych wynika, że Niedzielski po południu, w towarzystwie swoich znajomych, był w jednej z siedleckich restauracji. – W lokalu tym przebywali także dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali opuszczającego lokal pokrzywdzonego, uderzając go w twarz i kopiąc. Po ataku na pokrzywdzonego napastnicy oddalili się – powiedziała prokurator.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, policjanci rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu. Funkcjonariusze szybko ustalili też personalia obu napastników. To mieszkańcy Siedlec 39–letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G.

Mężczyźni w środę wieczorem sami zgłosili się na komendę w Siedlcach. Zostali przez funkcjonariuszy zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 prom. alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.

Za udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sprawa wywołała gorące dyskusje i sprowokowała dyskutujących do napisania wielkiej liczby komentarzy. Do zdarzenia odniósł się także redaktor naczelny nczas.info i „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer, który na dodatek podał informację o tym, jak opinia publiczna ocenia fakt pobicia niesławnego ministra zdrowia w niesławnym rządzie PiS.

„Jak nie działa prawo, działają obywatele. Gdyby Niedzielski uczciwie siedział w jednej celi z Morawieckim nikt by ich nie napadł” – napisał na portalu X Tomasz Sommer.