Korwin-Mikke OSTRO o „służbie zdrowia”: „Kto tego nie rozumie – do psychiatry!”

Prezes partii KORWiN odniósł się do jednej z najdroższych i jednocześnie najmniej efektywnych usług państwowych w Polsce, czyli do usługi medycznej, nazywanej „służbą zdrowia”. Skrytykował jej istnienie jak również ostro ocenił tych, którzy nie przyjmują podstawowych faktów do wiadomości.

„Kto utrzymuje 'Służbę Zdrowia’? My. W podatkach. W niebieskiej ramce na lekarzy, pielęgniarki – w czerwonej na urzędników NFZ i Min.Zdrowia. Jak zlikwidujemy 'Służbę Zdrowia’ to WSZYSTKIE zostaną w kieszeni. I będziemy płacić tylko lekarzom” – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

„Kto tego nie rozumie – do psychiatry!” – podkreślił prezes partii KORWiN.

„Tymi w czerwonej ramce podzielimy się: część pójdzie na podwyżki dla pielęgniarek, salowych, lekarzy – a cześć zostawimy zapewne w kieszeniach i torebkach. Nie jestem w stanie pojąć, jak ktoś może nie zrozumieć, że gdy przestaniemy płacić na urzędników to zostanie nam więcej pieniędzy? Nawet prywatny psychiatra w LuxMed nie pomoże!” – ocenił Korwin-Mikke.

Następnie nestor polskiej prawicy wolnościowej przypomniał, że nie ma ministerstw od wielu rzeczy, a mimo to – a być może właśnie dzięki temu – istnieje wiele punktów oferujących produkty czy usługi na przeróżnym poziomie cenowym i jakościowym.

„Nie ma Ministerstwa Żarcia, prywatnej ani żadnej 'Służby Gastronomicznej’ – są setki tysięcy prywatnych knajp, konkurujących o klienta i DLATEGO z żarciem nie ma żadnych problemów, a schaboszczak nie kosztuje 6000 zł” – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.