Uległość USA wobec Izraela odbije się rządowi czkawką. Uwolnili izraelskiego pedofila

W USA mają miejsce kontrowersje po uwolnieniu izraelskiego urzędnika aresztowanego w związku ze sprawą prostytucji dziecięcej. Departament Stanu oświadczył, że jest świadomy sprawy i zaprzeczył jakiemukolwiek preferencyjnemu traktowaniu obywatela Izraela.

Chodzi o wysokiego rangą urzędnika, stojącego na czele agencji bezpośrednio podległej Benjaminowi Netanjahu. Został aresztowany w pobliżu Las Vegas, kiedy udawał się na spotkanie o charakterze seksualnym z 15-letnią dziewczyną. Wkrótce go jednak zwolniono.

Władze USA zaprzeczyły jakimkolwiek „preferencyjnym traktowaniom” urzędnika izraelskiego, któremu pozwolono opuścić Stany Zjednoczone. Sprawa Toma Artioma Aleksandrowicza zaczęła jednak budzić kontrowersje w mediach społecznościowych.

Aleksandrowicz stoi na czele Izraelskiego Narodowego Dyrektoriatu Cybernetycznego, agencji rządowej podlegającej bezpośrednio premierowi Benjaminowi Netanjahu. W USA przebywał na konferencji na temat cyberbezpieczeństwa. W pobliżu Las Vegas umówił się na seks z 15-latką.

Był to jednak prowokacja. 38-letni Izraelczyk zastał na miejscu tajnego agenta. Według doniesień, miał przy sobie prezerwatywę i został oskarżony o nagabywanie nieletniego. Zwolniono go po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 000 dolarów. Miał się stawić w sądzie 27 sierpnia, ale już wrócił do Izraela.

Zwolnienie podejrzewanego o pedofilię Aleksandrowicza wywołało pytania w rodzaju ,czy podobnie by uczyniono w przypadku, gdyby „drapieżnikiem seksualnym okazał się np. urzędnik z Meksyku?”. Internauci pytają, dlaczego podejrzanemu zezwolono na opuszczenie kraju, pomimo że groziło mu do 10 lat więzienia?

Głos w tej sprawie zabrała republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene, która pytała wprost, „czy zatrzymanie dyrektora wykonawczego Netanjahu ds. cyberbezpieczeństwa i postawienie go przed sądem zgodnie z prawem, byłoby antysemityzmem?”… Dalej pytała – „Jak daleko Ameryka stała się tak podporządkowana Izraelowi, że natychmiast po aresztowaniu wypuściliśmy DZIECIĘCEGO DRAPIEŻNIKA SEKSUALNEGO, mając 100% i niezbite dowody winy?”

Według lokalnej prokuratury, zwolnienie Toma Artema Aleksandrowicza nie jest niczym niezwykłym. Departament Stanu też zaprzecza, że interweniował w tej sprawie. „Standardowa kaucja za ten zarzut wynosiła 10 000 dolarów, więc każdy oskarżony może ją wpłacić i zostać zwolniony bezwarunkowo, i tak właśnie było w tym przypadku” – powiedział prokurator okręgowy hrabstwa Clark, Steve Wolfson.

Tom Artiom Alexandrovich is an ex-IDF intelligence researcher, computer forensic analyst, & pedophile. Silicon Valley hires these israeli nonce operatives & US government allows them to flee back to Israel – which we all know is a shelter from justice for Jewish pedophiles. pic.twitter.com/rBPVsuqTfS — Nomos Events🌳 (@NomosEvents) August 18, 2025

Źródło: AFP/ Las Vegas Review Journal