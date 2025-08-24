„Trzymajcie się mocno za kieszenie, podatkożercy ruszają”. Zajączkowska-Hernik ostro o planach rządu Tuska

- Reklama -

Planowane przez rząd Donalda Tuska podwyżki podatków od 2026 roku stają się przedmiotem ostrej krytyki ze strony Konfederacji. Europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik rządowe zamiary nazywa wprost „łupieniem Polaków”.

„Trzymajcie się mocno za kieszenie, podatkożercy z rządu Tuska ruszają na pełnej!” – napisała na swoich mediach społecznościowych Zajączkowska-Hernik, odnosząc się do zapowiadanych zmian w systemie podatkowym.

Według rządowych planów, od 2026 roku Polacy mają liczyć się z szeregiem podwyżek podatków i opłat.

Rząd planuje podwyższenie podatku cukrowego oraz akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe o 15 proc. Zajączkowska-Hernik przypomina, że „gdy premier Morawiecki wprowadzał podatek cukrowy, KO grzmiała: 'Uderzy w najbiedniejszych! Jedynym celem jest łupienie Polaków!’, a teraz robią to samo”.

Planowana jest również podwyżka podatku od wygranych w konkursach, grach i zakładach do 15%. „Żeby szczęściarze nie cieszyli się zbyt mocno” – komentuje ironicznie polityk Konfederacji.

Rozszerzona ma zostać opłata reprograficzną od sprzętu elektronicznego, co oznacza, że „więcej zapłacimy za telewizory, smartfone czy tablety”. Dodatkowo wzrośnie górna granica podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych – z 1,19 zł do 1,25 zł za metr kwadratowy.

„Zamiast obietnic wyborczych kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł, zniesienia podatku Belki do 100 tys. zł, czy deregulacji i upraszczania podatków, mamy kolejne podwyżki danin” – kwituje Zajączkowska-Hernik.

„Po ponad 1,5 roku tej władzy mamy najwyższy w historii deficyt budżetowy, zadłużenie może niebawem przekroczyć konstytucyjny próg a publiczne pieniądze są marnotrawione” – dodaje europoseł.

„Tusk łupi Polaków? Stare, znałam” – kończy swój wpis Zajączkowska-Hernik.