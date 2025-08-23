WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaProkuratura prowadzi śledztwo ws. śmierci Soyki. Przesłuchano menadżera artysty
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Prokuratura prowadzi śledztwo ws. śmierci Soyki. Przesłuchano menadżera artysty

-

Autor: Redakcja NCzas
Stanisław Soyka nie żyje.
Stanisław Soyka nie żyje. / Fot. PAP
- Reklama -

Prokuratura Rejonowa w Sopocie prowadzi śledztwo ws. śmierci Stanisława Soyki. W poniedziałek ma odbyć się sekcja zwłok zmarłego muzyka, co jest rutynową procedurą. Jak przekazał prok. Michał Łukasiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie, w charakterze świadka przesłuchano menadżera artysty.

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Czytaj więcej: Odszedł nagle, tuż przed planowanym występem. Nie żyje Stanisław Soyka

Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła po śmierci Stanisława Soyki śledztwo z art. 155 kk. – W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich. To rutynowe postępowanie – wyjaśnił prok. Łukasiewicz w rozmowie z PAP.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Z kolei w rozmowie z „Faktem” prokurator zdradził menadżer Soyki został przesłuchany w charakterze świadka. – Nie wykluczamy, że będą przesłuchane również inne osoby – podkreślił.

– Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. Biegły będzie musiał przeanalizować wszystkie ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jednak do momentu uzyskania wyników badań nie będziemy spekulować na temat przyczyn śmierci – zaznaczył prok. Łukasiewicz w rozmowie z „Faktem”.

Jak podał zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński, przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby.

Czytaj też: Nagła śmierć Stanisława Soyki. Prokuratura wszczyna dochodzenie

Źródło:PAP/Fakt/NCzas
Poprzedni artykuł
Miałeś szczęście? Podzielisz się nim z fiskusem. Rząd szykuje kolejny skok na pieniądze Polaków
Następny artykuł
Firmy żeglugowe muszą składać oświadczenia ws. powiązań z Izraelem

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU