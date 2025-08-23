Dość bezkarności lewactwa. „Słowo stało się ciałem i wyszedł pozew”

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer ogłosił złożenie pozwu przeciwko lewackiemu portalowi OKO.press. Walka prawna nie będzie tania, trwa więc zbiórka na pozwy przeciwko OKO.press i Nigdy Więcej.

– Stało się, wysłaliśmy pozew do OKO.press – ogłosił w poniedziałek 18 sierpnia Sommer. Opisał OKO.press jako „skrajnie lewacki portal”, który jest „hojnie sponsorowany przez Fundację Batorego, czyli pośrednio przez naszego ulubieńca Sorosa”.

W swoim najnowszym „wstępniaku” do „Najwyższego Czas-u!” redaktor napisał, że – jego zdaniem – „jeśli uda się uzyskać pozytywny wyrok, to będzie to precedens, który będzie można zastosować we wszystkich podobnych przypadkach, a jest ich przecież bez liku”.

Powodem pozwu jest sytuacja z kwietnia 2025 roku, kiedy to miała odbyć się XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Początkowo planowano ją w Centralnej Bibliotece Rolniczej, ale na dwa dni przed imprezą dostaliśmy wypowiedzenie sali.

– My padliśmy ofiarą tej akcji bezpośredniej – mówił Sommer, opowiadając o interwencji dziennikarki OKO.press, Anny Mierzyńskiej. – Zaczęła wydzwaniać, zadzwoniła najpierw do Centralnej Biblioteki Rolniczej. Po jej interwencji Centralna Biblioteka Rolnicza zerwała z nami umowę – wspominał.

W trybie awaryjnym przenieśliśmy się do sali w Parku Skaryszewskim i zaczęliśmy ten fakt nagłaśniać, by informacja dotarła do zainteresowanych.

„I rzeczywiście dotarła do… Anny Mierzyńskiej, która znów zaczęła wydzwaniać, tym razem do dysponenta naszej nowej sali. Znów były krzyki i szantaże emocjonalne, ale tym razem na próżno – impreza pod nowym adresem się odbyła” – przypomina w nowym numerze „NCz!” Sommer.

„Mierzyńska, w imieniu okopress, sama przyznała się do popełnienia penalizowanego czynu, nie musimy więc udowadniać, kto jest sprawcą, gdyż napisane jest to czarno na białym na portalu okopress. W tej sytuacji słowo stało się ciałem i wyszedł pozew przeciwko fundacji prowadzącej ten lewacki przekazior” – podkreślił redaktor.

W programie na Rumble Sommer zaznaczył, że zapewne sprawa będzie ciągnęła się przez kilka lat i pochłonie spore środki. Sam pozew to koszt około 10 tysięcy złotych. W związku z tym ruszyła zbiórka na pozwy przeciwko OKO.press i Nigdy Więcej. Jak powiedział dziennikarz ma ona stanowić „naszą permanentną zrzutkę na ten system ochrony prawnej i taką prawicową odpowiedź na te lewackie organizacje”.