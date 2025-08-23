Kraków w kijowskich barwach. Zorganizują święto Ukraińcom. Mieszkańcy oburzeni

- Reklama -

W niedzielę 24 sierpnia Ukraińcy będą świętować w Polsce swój „Dzień Niepodległości Ukrainy”. Do wydarzeń z tym związanych przygotowuje się nie tylko Warszawa, lecz także m.in. Kraków. Mieszkańcy nie kryją oburzenia.

W niedzielę na krakowskim magistracie, przy wejściu od strony pomnika Józefa Dietla zawisną flagi ukraińska, polska i miejska. Podobnie będzie także na budynku pałacu Krzysztofory, czyli w siedzibie Muzeum Krakowa. Co więcej, ukraińskie barwy ma przywdziać także pomnik księżniczki Anny Jarosławny na dziedzicu pałacu Wielopolskich.

Na tym nie koniec „atrakcji”, bowiem po zmroku kładka im. o. Bernatka ma zaświecić się na niebiesko i żółto, a TAURON Arena Kraków – na biało-czerwono i niebiesko-żółto.

Obchody ukraińskiego święta narodowego w Krakowie rozpoczną się już jednak w sobotę 23 sierpnia, podczas Art.-Pikniku na Łące na Wesołej, który będzie kontynuowany następnego dnia. Wydarzenie będzie współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa, a więc podatników. Odbędzie się ono pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Tymi przedsięwzięciami Rada Miasta Krakowa pochwaliła się na swoim profilu na Facebooku. Internauci nie byli jednak zachwyceni. Pojawiło się sporo sceptycznych komentarzy.

„Co nas obchodzi ukraińskie święto ?

Dlaczego nie wywiesimy też flag Rwandy, Ugandy czy innego Burkina Faso podczas jakiegoś ich święta ?

Poza tym Ukraince ostatnio z premedytacją zniszczyły rurociąg przez który do Węgier trafiała ropa a to działanie na ich szkodę, działanie na szkodę członka unii europejskiej i członka NATO.

Jak można w ogóle im pomagać…” – pisał jeden z użytkowników.

Inny internauta zwrócił uwagę na jednostronność takich działań. „Czemu takie gesty działają od kilku lat tylko w jedną stronę?” – pytał retorycznie.

„Czy na Ukrainie obchodzony jest 11 Listopada? Nie!” – wskazała jedna z użytkowniczek sieci.

„To przechodzi ludzkie pojęcie. Ban***owcy niech świętują u siebie. Tu jest Polska. Zwyrodnialcy zamordowali na Wołyniu głównie dzieci i kobiety i my teraz mamy się z nimi solidaryzować?? Nigdy. Kraków do dawna stolica Polski” – wskazał ktoś inny.

„Wy sobie jaja robicie? 1 kwietnia już było” – skwitował kolejny.

„Wstyd mi za bycie Krakowianką…” – przyznała internautka.

„Chyba temu Rządowi i Samorządom coś się pomyliło” – oceniła inna kobieta.

„Nikt nie pytał KRAKOWIAN O ZGODĘ!!!!!” – czytamy.

Na komentarze zareagował administrator profilu. „Drodzy Państwo,

przypominamy, że w naszej przestrzeni nie ma miejsca na obrażanie kogokolwiek – tym bardziej ze względu na narodowość, rasę czy wyznanie. Prosimy o wzajemny szacunek i kulturalną wymianę opinii. Jeśli w komentarzach nadal będą pojawiały się treści naruszające te zasady, będziemy je usuwać.

Dziękujemy za zrozumienie i zachowanie odpowiedniego tonu dyskusji” – czytamy w komentarzu.

„nie ma miejsca na obrażanie, a obrażacie Polaków wywieszając obce tfu flagi na urzędach” – skwitował jeden z użytkowników.

„a oni nas mogą obrażać? Naprawdę? Upominacie Polakow ponieważ dopominają się, aby ktos przestał płuc nam w twarz?” – czytamy.

Przypomnijmy, że proukraińskie nastawienie krakowskiego magistratu budzi sprzeciw nie od dziś. Od trzech lat bowiem na Kopcu Kościuszki, jednym z ważnych punktów na patriotycznej mapie Polski, powiewają ukraińskie flagi. W czerwcu 2024 r. ukraiński symbol zdjął z masztu polski poseł do PE Grzegorz Braun i jako „uczciwy znalazca” przekazał flagę Ukrainy, która „znajdowała się w niewłaściwym miejscu” do ichniego konsulatu. Niedługo później jednak ukraińskie barwy powróciły na to miejsce.

Z kolei w tym roku w czerwcu, również w Krakowie, jeden z przechodniów wdrapał się na gzyms, by zdjąć ukraińską flagę z gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W to miejsce zawiesił polską flagę. Po trzech dniach policja triumfalnie ogłosiła, że aresztowała „sprawcę”. Teraz czynności przeciwko niemu prowadzi prokuratura.

Przypomnijmy, że obchody ukraińskiego święta zaplanowano także w Warszawie. W tym samym dniu odbędzie się także manifestacja przeciwko imigracji zorganizowana przez Konfederację Korony Polskiej.