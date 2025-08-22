Sommer: Tworzymy prawicowy ośrodek ochrony prawnej. Ruszyła zbiórka na „ofensywę” przeciwko lewicy

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer stworzenie prawicowego ośrodka ochrony prawnej. Inicjatywa ta ma być odpowiedzią na, jak to ujął, „agresywne działania” lewicowych mediów. W związku z tym ruszyła specjalna zbiórka, której celem jest sfinansowanie przyszłych procesów sądowych.

– My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych – powiedział Sommer w specjalnym programie wyemitowanym na kanale Rumble.

Jego słowa padły w kontekście pozwu, który redakcja „Najwyższego Czasu!” złożyła przeciwko portalowi OKO.press. Sommer oskarża OKO.press o „czyn nieuczciwej konkurencji” – chodzi o nakłanianie Centralnej Biblioteki Rolniczej do zerwania umowy najmu sali na konferencję.

– Jeżeli uda nam się go wygrać, to sposób rozstrzygnięcia i sposób argumentacji będzie do wykorzystania w kolejnych procesach tego typu – zaznaczył. Dodał, że lewicowa strona „prowadzi takie agresywne działania, my wiemy o tym od lat, donosy, interwencje, jakieś szantaże wprost i pośrednie szantaże na właścicieli sal, na właścicieli różnego rodzaju obiektów”. Do tej pory, według Sommera, nikt nie był w stanie się przed tym skutecznie obronić, ponieważ sądy nie miały okazji orzec, że takie działania są bezprawne.

Prawicowa odpowiedź na „lewackie rozwiązania”

Inicjatywa Sommera ma na celu zwalczanie podobnych praktyk w przyszłości. Nowy ośrodek prawny ma „wychwytywać” każdy „mały, agresywny gest”, który szkodzi prawicowym podmiotom, i natychmiast go kontrować. Publicysta podkreślił, że fundacja stojąca za OKO.press ma ogromny budżet w wysokości 10 milionów złotych rocznie, jest dotowana m.in. przez organizacje związane z Sorosem. Za fundusze te od lat sączy lewacką propagandę.

– Trzeba stworzyć prawicowy ośrodek ochrony prawnej i to nie tylko defensywny, ale też ofensywny. No niestety, na wzór tych lewackich rozwiązań, które właśnie dokładnie to samo robią – powiedział, podkreślając, że chce pokazać „bezprawność działań” lewicowych organizacji i udowodnić, że „nie są bezkarne”.

Jak można pomóc?

Sommer zaprasza wszystkich do wsparcia zbiórki. – Pokażmy, że nie są bezkarne, że można do nich z pozwem dotrzeć i że one będą musiały przed sądem się tłumaczyć, a najlepiej jakby jeszcze musiały za swoje czyny po prostu uczciwie odpowiedzieć – zaapelował.

Zbiórka ma mieć charakter permanentny. Ma posłużyć nie tylko do sfinansowania obecnego procesu z OKO.press, ale także do przyszłych spraw, w tym planowanego pozwu przeciwko ABW czy organizacji Nigdy Więcej.

– Wspomagajcie nas w tej nierównej walce z lewacką hydrą, która oplata Polskę – zaapelował Sommer.