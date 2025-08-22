WIDEO
Sommer: Tworzymy prawicowy ośrodek ochrony prawnej. Ruszyła zbiórka na „ofensywę” przeciwko lewicy

-

Autor: KM
Tomasz Sommer
Tomasz Sommer. / foto: NCzas
Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer stworzenie prawicowego ośrodka ochrony prawnej. Inicjatywa ta ma być odpowiedzią na, jak to ujął, „agresywne działania” lewicowych mediów. W związku z tym ruszyła specjalna zbiórka, której celem jest sfinansowanie przyszłych procesów sądowych.

My przez lata działamy, ja mówię jako szeroko pojęta prawica, tylko defensywnie, mianowicie jak ktoś nas pozwie, ktoś nas oskarży, no to my się tam z większym czy mniejszym sukcesem bronimy. Czas, myślę, to odwrócić i przejść do działań ofensywnych – powiedział Sommer w specjalnym programie wyemitowanym na kanale Rumble.

Jego słowa padły w kontekście pozwu, który redakcja „Najwyższego Czasu!” złożyła przeciwko portalowi OKO.press. Sommer oskarża OKO.press o „czyn nieuczciwej konkurencji” – chodzi o nakłanianie Centralnej Biblioteki Rolniczej do zerwania umowy najmu sali na konferencję.

Jeżeli uda nam się go wygrać, to sposób rozstrzygnięcia i sposób argumentacji będzie do wykorzystania w kolejnych procesach tego typu – zaznaczył. Dodał, że lewicowa strona „prowadzi takie agresywne działania, my wiemy o tym od lat, donosy, interwencje, jakieś szantaże wprost i pośrednie szantaże na właścicieli sal, na właścicieli różnego rodzaju obiektów”. Do tej pory, według Sommera, nikt nie był w stanie się przed tym skutecznie obronić, ponieważ sądy nie miały okazji orzec, że takie działania są bezprawne.

Prawicowa odpowiedź na „lewackie rozwiązania”

Inicjatywa Sommera ma na celu zwalczanie podobnych praktyk w przyszłości. Nowy ośrodek prawny ma „wychwytywać” każdy „mały, agresywny gest”, który szkodzi prawicowym podmiotom, i natychmiast go kontrować. Publicysta podkreślił, że fundacja stojąca za OKO.press ma ogromny budżet w wysokości 10 milionów złotych rocznie, jest dotowana m.in. przez organizacje związane z Sorosem. Za fundusze te od lat sączy lewacką propagandę.

Trzeba stworzyć prawicowy ośrodek ochrony prawnej i to nie tylko defensywny, ale też ofensywny. No niestety, na wzór tych lewackich rozwiązań, które właśnie dokładnie to samo robią – powiedział, podkreślając, że chce pokazać „bezprawność działań” lewicowych organizacji i udowodnić, że „nie są bezkarne”.

„Dość lewackiej bezkarności!”. Jest pozew przeciwko OKO.press. Sommer zapowiada kolejne kroki

Jak można pomóc?

Sommer zaprasza wszystkich do wsparcia zbiórki. – Pokażmy, że nie są bezkarne, że można do nich z pozwem dotrzeć i że one będą musiały przed sądem się tłumaczyć, a najlepiej jakby jeszcze musiały za swoje czyny po prostu uczciwie odpowiedzieć – zaapelował.

Zbiórka ma mieć charakter permanentny. Ma posłużyć nie tylko do sfinansowania obecnego procesu z OKO.press, ale także do przyszłych spraw, w tym planowanego pozwu przeciwko ABW czy organizacji Nigdy Więcej.

Wspomagajcie nas w tej nierównej walce z lewacką hydrą, która oplata Polskę – zaapelował Sommer.

