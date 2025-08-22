WIDEO
Europa wymiera. Prawie co 10 student w UE to imigrant
WiadomościŚwiat

Europa wymiera. Prawie co 10 student w UE to imigrant

-

Autor: DC
Unia Europejska i islam.
Unia Europejska i islam - zdj. ilustracyjne wygenerowane przy pomocy AI.
„W 2023 r. w państwach UE studiowało 1 mln 760 tys. obcokrajowców, co stanowiło 8,4 proc. wszystkich studentów w Unii” – podał w piątek Eurostat. Co czwarty obcokrajowiec studiował w Niemczech. W Polsce trzy największe grupy studiujących pochodziły z Ukrainy, Białorusi i Zimbabwe.

Więcej niż dwóch na pięciu obcokrajowców studiujących w państwach UE (43 proc.) stanowili obywatele innych krajów europejskich. Co czwarty (25 proc.) zagraniczny student był Azjatą, a prawie co piąty (17 proc.) pochodził z Afryki.

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, ponad 423 tys. cudzoziemców studiowała na niemieckich uczelniach, co stanowi 24 proc. wszystkich zagranicznych studentów w UE. Drugim najczęściej wybieranym krajem była Francja, gdzie studiowało w 2023 r. ponad 276 tys. obcokrajowców, a trzecim – Niderlandy (prawie 170 tys. osób).

W Polsce w 2023 r. według Eurostatu na uczelniach było 89 677 obcokrajowców. Największą grupę narodowościową stanowili Ukraińcy (43,6 proc.). Drugim krajem pochodzenia pod względem liczby studentów była Białoruś (12,4 proc.), a trzecim Zimbabwe (3,7 proc.).

Grecja, Polska i Słowacja odnotowały najwyższy odsetek studentów z zagranicy studiujących na studiach licencjackich.

Ukraińcy byli także najliczniejszą grupą obcokrajowców na uczelniach słowackich i litewskich – z Ukrainy pochodził w 2023 r. prawie co drugi (48 proc.) zagraniczny student na Słowacji i co piąty (19,5 proc.) na Litwie.

W całej UE najliczniejszą grupą narodowościową są Chińczycy, którzy stanowili 5,6 proc. wszystkich studentów obcego pochodzenia w 2023 r. Niewiele mniejszy odsetek stanowili studenci z Ukrainy (5,1 proc.) i Indii (5 proc.).

Chińscy studenci przeważali wśród obcokrajowców na uczelniach w Szwecji i Finlandii. W Niemczech byli to Hindusi, a we Francji – Marokańczycy.

Co ciekawe, Niemcy stanowili największą grupę zagranicznych studentów w aż pięciu europejskich krajach: W Danii (11 proc.), Holandii (19 proc.), Austrii (44 proc.), Szwajcarii (19 proc.) i na Węgrzech (8 proc.).

Źródło:PAP / nczas.info
