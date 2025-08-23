WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatByła partnerka Epsteina o Trumpie. Ujawniono stenogramy
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Była partnerka Epsteina o Trumpie. Ujawniono stenogramy

-

Autor: MMP
Ghislaine Maxwell. Zdjęcie policyjne z 2022 roku. Źródło: wikimedia
Ghislaine Maxwell. Zdjęcie policyjne z 2022 roku. Źródło: wikimedia
- Reklama -

Ghislaine Maxwell, była życiowa partnerka Jeffreya Epsteina odsiadująca wyrok m.in. za handel ludźmi w celach seksualnych, zaprzeczyła, jakoby była świadkiem niestosownego seksualnie zachowania ze strony obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Tak wynika z opublikowanych w piątek przez amerykańską administrację zapisów rozmów.

Stenogramy przesłuchań przeprowadzonych w lipcu przez zastępcę prokuratora generalnego Todda Blanche’a pokazują, jak Maxwell obsypuje Trumpa pochwałami i zapewnia, że nie widziała go w żadnym niestosownym otoczeniu.

Prezydent nigdy nie zachowywał się niestosownie wobec nikogo. W czasach, gdy z nim przebywałam, był dżentelmenem pod każdym względem – dodała.

Maxwell zaprzeczyła, by widziała byłego prezydenta Billa Clintona otrzymującego masaż. Z zachwytem wypowiadała się o brytyjskim księciu Andrzeju i odrzuciła twierdzenia Virginii Giuffre, jakoby została mu „dostarczona” jako ofiara handlu ludźmi.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Według Associated Press, upublicznienie transkryptów to część działań administracji mających na celu ograniczenie szkód politycznych, wynikających z niespełnionych teorii spiskowych i wcześniejszej odmowy ujawnienia dokumentów w sprawie Epsteina. Trump wyśmiał tych, którzy naciskali na tę kwestię, twierdząc, że dali się nabrać na „mistyfikację Jeffreya Epsteina”.

„Administracja potknęła się wcześniej, gdy wpływowym osobom skrajnie prawicowym przekazano segregatory z etykietą Akta Epsteina, które w dużej mierze zawierały już publicznie dostępne dokumenty, a prokurator generalna Pam Bondi wzbudziła nadzieję na wiele nowych dowodów, które nigdy się nie zmaterializowały” – zauważyła AP. Kontrowersje wzbudziło ogłoszenie, że śmierć Epsteina w więzieniu była samobójstwem.

Po wywiadzie z Blanche, Maxwell została przeniesiona z federalnego więzienia o niskim rygorze na Florydzie do obozu karnego o złagodzonym rygorze w Teksasie. Odbywa 20-letni wyrok z 2021 roku za zwabianie nastoletnich dziewcząt, które miał wykorzystywać seksualnie Epstein.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Rosjanie sądzą szpiega [VIDEO]
Następny artykuł
Ultimatum Izraela i plan Benjamina Netanjahu

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU