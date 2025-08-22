Polacy inwestują, ale nie dzielą się z pazernym państwem. Rząd już szykuje zmianę przepisów

- Reklama -

Miliony Polaków inwestuje, ale rozlicza się garstka – wynika z danych Ministerstwa Finansów, które przytacza piątkowa „Gazeta Wyborcza”. Dziennik zaznacza, że rząd pracuje nad ustawą, która uszczelni system.

Jak zauważa dziennik, lawinowo rośnie zainteresowanie inwestowaniem w kryptowaluty. „Według przeprowadzonych w Polsce badań przez amerykańską giełdę Kraken, niemal co drugi inwestujący w krypto Polak wszedł na rynek w ciągu ostatniego roku. Wraz z rosnącym zainteresowaniem nie rośnie jednak baza podatkowa” – czytamy.

„GW” przytacza dane Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w tym roku z inwestycji w kryptowaluty rozliczyło się 18 487 osób. „Z jednej strony to największy wynik w krótkiej historii tej kategorii aktywów. Z drugiej, liczba jest zaskakująco mała biorąc pod uwagę skalę rynku” – zaznaczono.

Dziennik przytacza lipcową wypowiedź wiceministra finansów Juranda Dropa, który mówił, że w Polsce 18 proc. osób ma doświadczenie z lokowaniem środków finansowych w kryptoaktywa. Z kolei ekspert od rynku kryptowalut dr Krzysztof Piecha, na którego powołuje się „GW”, szacuje, że może być to 2-4 mln osób.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Jak przypomina gazeta, „od nowego roku Krajowa Administracja Skarbowa dostanie nowy oręż w walce o uszczelnienie systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w celu objęcia podatkowym nadzorem branży kryptoaktywów”.

Jednocześnie trwają prace nad inną ustawą o regulacji walut wirtualnych przez Komisję Nadzoru Finansowego. – Projekt przewiduje też wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów – czytamy w „GW”.