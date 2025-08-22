WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatGrupowe ubogacenie kulturowe 13-latki. Sprawcy nagrali, co zrobili
TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Grupowe ubogacenie kulturowe 13-latki. Sprawcy nagrali, co zrobili

-

Autor: DC
Policja Niemcy Polizei
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
- Reklama -

13-letnia dziewczynka została zgwałcona przez grupę imigrantów. Ofiarę znali ze szkoły. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ matka ofiary zobaczyła nagranie gwałtu, które przekazywali sobie uczniowie.

Do dość powszechnego w Niemczech zdarzenia doszło w miejscowości Königslutter w Dolnej Saksonii. 14-letni imigranci zwabili ofiarę do opuszczonego budynku.

Następnie wprowadzili ją do piwnicy. Tam ją obrażali, poniżali i zgwałcili.

Ofiara została pobita. Imigranccy bandyci zmuszali ją m.in. do całowania ich butów.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Sprawcami byli 14-letni imigranci. To Syryjczyk i Bułgar. 13-letnią ofiarę znali ze szkoły.

Cały swój napad nagrali telefonem. Zagrozili jej, że jeśli ujawni komuś, co się stało, zabiją ją. Posłużono się do zastraszenia nożem.

Dzięki nagraniu sprawa wyszła na jaw. Matka ofiary odkryła nagranie, które przekazywali sobie uczniowie szkoły, zapewne w znacznej części także imigranci.

Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Sprawcy otrzymali zarzut gwałtu grupowego, wykorzystania seksualnego dziecka, niebezpiecznego naruszenia nietykalności cielesnej, tworzenia pornografii dziecięcej, nękania i gróźb.

Proces jest utajniony ze względu na niemieckie przepisy. Sprawcy bowiem są niepełnoletni.

Źródło:jungefreiheit.de / nczas.info
Poprzedni artykuł
Czechy zaostrzają rygor wobec migrantów. Nowe procedury i zasady nadzoru
Następny artykuł
Unijne środki na promocję islamu! Prawica grzmi, eurokraci wiedzą swoje. „Poszerzają granice wiedzy”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU