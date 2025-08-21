Korwin-Mikke o Strefie Gazy: Fenomen prawny, jak oni żyją?

- Reklama -

Prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke odniósł się do historii Strefy Gazy. Przypomniał, że była okupowana w minionym wieku przez dwa państwa i porównał obecną sytuację Palestyńczyków do sytuacji Żydów pod niemiecką okupacją na ziemiach Polski. Określił też Gazę jako „fenomen prawny”.

Janusz Korwin-Mikke przypomniał historię Gazy. Jak czytamy, w latach 1948-1967 rejon był pod egipską okupacją, a potem do 2006 roku pod okupacją żydowską.

„Żadne z tych państw jej nie wcieliło i nie przyznało Ghazanom swego obywatelstwa. Obecnie Autonomia Palestyńska” – napisał Korwin-Mikke.

„70 proc. to bezpaństwowcy. Za spec-zezwoleniem mogą jechać do Izraela, Zachodniego Brzegu lub Egiptu. Ghetto” – podkreślił prezes partii KORWiN.

Następnie porównał to do okupacji niemieckiej i podejścia hitlerowców do Żydów.

„Jak Żyd z warszawskiego ghetto dostał przepustkę, to też mógł pojechać do Generalnej Guberni, albo nawet do Reichu!” – napisał nestor polskiej prawicy wolnościowej.

„Ta Ghaza to fenomen prawny. Formalnie część Autonomii Palestyńskiej, państwa-niepaństwa, rządzona przez Hamas, który nie uznaje władz Autonomii” – zauważył.

„Jak oni żyją?” – zapytał podsumowując sytuację Janusz Korwin-Mikke.